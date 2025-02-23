https://ria.ru/20250223/vsu-2001073167.html

Жительница Лисичанска рассказала, как ВСУ расстреливали домашний скот

Жительница Лисичанска рассказала, как ВСУ расстреливали домашний скот - РИА Новости, 23.02.2025

Жительница Лисичанска рассказала, как ВСУ расстреливали домашний скот

ВСУ при отходе из Лисичанска в ЛНР намеренно вели огонь по гражданской инфраструктуре и расстреливали ради забавы домашний скот местных жителей, рассказала РИА... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:52:00+03:00

2025-02-23T03:52:00+03:00

2025-02-23T03:52:00+03:00

в мире

лисичанск

луганская народная республика

рубежное

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925533998_0:124:2807:1703_1920x0_80_0_0_d33f47dc3e475fdead036ef6f2a65980.jpg

НОВОПСКОВ, 23 фев - РИА Новости. ВСУ при отходе из Лисичанска в ЛНР намеренно вели огонь по гражданской инфраструктуре и расстреливали ради забавы домашний скот местных жителей, рассказала РИА Новости местная жительница Ольга Вахник, которая со своей мамой - ветераном ВОВ, эвакуировалась из Лисичанска. "Я молоко маме покупала. Люди напротив улицу держали две коровы, продавали людям молоко. И вот они (украинские военнослужащие - ред.) выгнали корову, теленка выгнали. И тоже вояки, были рядом. Террикон был рядом. Они поднимались на террикон, а там орудия какие-то стояли для того, чтобы можно было обстреливать Рубежное, где шли бои. И вот они с этого террикона обстреливали, потом взяли и развернули орудия и на коров на этих. Убили или ранили их, я уже не знаю", - рассказала Ольга. Ольга Вахник вспоминает также, как ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру и предприятия Лисичанска. "Я знаю, что они бомбили нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. А еще я никак не могла понять, думала, кто бомбит пивзавод, для чего бомбят. Я спрашивала соседей, они мне говорят: "Они же стоят возле нас в три ряда и стреляют в это предприятие". Сами, по предприятию, они его же и разрушили, до того, как зашла армия (российская армия - ред.), уже пивзавод был разрушен, они его и обстреливали" - добавила Ольга. Со слов собеседницы агентства, в Новодружеске, куда она эвакуировалась, было большое количество украинских военнослужащих с западной Украины. Пенсионерка поняла это по "западному" акценту. Сами военнослужащие очень агрессивно, по ее словам, относились к местным жителям и часто применяли тактику "блуждающего миномета" из частного сектора, подставляя под ответный огонь дома местных жителей.

https://ria.ru/20250222/prestupleniya-2000948867.html

https://ria.ru/20250219/novogrodovka-2000200963.html

лисичанск

луганская народная республика

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, рубежное, вооруженные силы украины