Жительница Лисичанска рассказала, как ВСУ расстреливали домашний скот
Жительница Лисичанска Вахник: ВСУ при отходе расстреливали домашний скот
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Архивное фото
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НОВОПСКОВ, 23 фев - РИА Новости. ВСУ при отходе из Лисичанска в ЛНР намеренно вели огонь по гражданской инфраструктуре и расстреливали ради забавы домашний скот местных жителей, рассказала РИА Новости местная жительница Ольга Вахник, которая со своей мамой - ветераном ВОВ, эвакуировалась из Лисичанска.
"Я молоко маме покупала. Люди напротив улицу держали две коровы, продавали людям молоко. И вот они (украинские военнослужащие - ред.) выгнали корову, теленка выгнали. И тоже вояки, были рядом. Террикон был рядом. Они поднимались на террикон, а там орудия какие-то стояли для того, чтобы можно было обстреливать Рубежное, где шли бои. И вот они с этого террикона обстреливали, потом взяли и развернули орудия и на коров на этих. Убили или ранили их, я уже не знаю", - рассказала Ольга.
Ольга Вахник вспоминает также, как ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру и предприятия Лисичанска.
"Я знаю, что они бомбили нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. А еще я никак не могла понять, думала, кто бомбит пивзавод, для чего бомбят. Я спрашивала соседей, они мне говорят: "Они же стоят возле нас в три ряда и стреляют в это предприятие". Сами, по предприятию, они его же и разрушили, до того, как зашла армия (российская армия - ред.), уже пивзавод был разрушен, они его и обстреливали" - добавила Ольга.
Со слов собеседницы агентства, в Новодружеске, куда она эвакуировалась, было большое количество украинских военнослужащих с западной Украины. Пенсионерка поняла это по "западному" акценту. Сами военнослужащие очень агрессивно, по ее словам, относились к местным жителям и часто применяли тактику "блуждающего миномета" из частного сектора, подставляя под ответный огонь дома местных жителей.
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