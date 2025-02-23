https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды - РИА Новости, 23.02.2025
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды
Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:50:00+03:00
2025-02-23T15:50:00+03:00
2025-02-23T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского политика."Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой", — заявил Дуда, говоря о длительности беседы.При этом, по данным СМИ, мероприятие началось на час позже назначенного времени.По словам польского политика, в ходе беседы обсуждались темы, связанные с интересами Польши и ее безопасностью.Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.
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в мире, польша, вашингтон (штат), сша, анджей дуда, дональд трамп
В мире, Польша, Вашингтон (штат), США, Анджей Дуда, Дональд Трамп
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды
Встреча Трампа и Дуды в Вашингтоне длилась лишь 10 минут