https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html

СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды

СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды - РИА Новости, 23.02.2025

СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды

Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:50:00+03:00

2025-02-23T15:50:00+03:00

2025-02-23T18:43:00+03:00

в мире

польша

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анджей дуда

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского политика."Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой", — заявил Дуда, говоря о длительности беседы.При этом, по данным СМИ, мероприятие началось на час позже назначенного времени.По словам польского политика, в ходе беседы обсуждались темы, связанные с интересами Польши и ее безопасностью.Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html

польша

вашингтон (штат)

сша

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в мире, польша, вашингтон (штат), сша, анджей дуда, дональд трамп