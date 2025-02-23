Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 23.02.2025 (обновлено: 18:43 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды - РИА Новости, 23.02.2025
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды
Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:50:00+03:00
2025-02-23T18:43:00+03:00
в мире
польша
вашингтон (штат)
сша
анджей дуда
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573496012_0:78:3332:1952_1920x0_80_0_0_f2eaffd129463066b3cfbddfb014031a.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского политика."Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой", — заявил Дуда, говоря о длительности беседы.При этом, по данным СМИ, мероприятие началось на час позже назначенного времени.По словам польского политика, в ходе беседы обсуждались темы, связанные с интересами Польши и ее безопасностью.Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html
польша
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573496012_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_2b9066da366b1a8497ef1183bdfba46e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, вашингтон (штат), сша, анджей дуда, дональд трамп
В мире, Польша, Вашингтон (штат), США, Анджей Дуда, Дональд Трамп
СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды

Встреча Трампа и Дуды в Вашингтоне длилась лишь 10 минут

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне длилась лишь десять минут, сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на польского политика.
«
"Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой", — заявил Дуда, говоря о длительности беседы.
При этом, по данным СМИ, мероприятие началось на час позже назначенного времени.
По словам польского политика, в ходе беседы обсуждались темы, связанные с интересами Польши и ее безопасностью.
Дуда стал первым европейским лидером, принятым в Вашингтоне после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
СМИ раскрыли главный страх Запада из-за Украины
Вчера, 15:46
 
В миреПольшаВашингтон (штат)СШААнджей ДудаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала