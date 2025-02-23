https://ria.ru/20250223/vrach-2001069812.html
Ортопед рассказал, как защититься от травм
Ортопед рассказал, как защититься от травм - РИА Новости, 23.02.2025
Ортопед рассказал, как защититься от травм
Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:16:00+03:00
2025-02-23T03:16:00+03:00
2025-02-23T03:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин. Врач отметил, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями, чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм. "Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", - подчеркнул ортопед-травматолог в беседе с агентством.
https://ria.ru/20250101/ortoped-1992203804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Ортопед рассказал, как защититься от травм
Ортопед Сорокин: ежедневная гимнастика поможет защититься от травм
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
Врач отметил, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями, чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм.
"Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", - подчеркнул ортопед-травматолог в беседе с агентством.