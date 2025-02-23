https://ria.ru/20250223/vrach-2001069812.html

Ортопед рассказал, как защититься от травм

Ортопед рассказал, как защититься от травм - РИА Новости, 23.02.2025

Ортопед рассказал, как защититься от травм

Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:16:00+03:00

2025-02-23T03:16:00+03:00

2025-02-23T03:17:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин. Врач отметил, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями, чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм. "Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", - подчеркнул ортопед-травматолог в беседе с агентством.

https://ria.ru/20250101/ortoped-1992203804.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество