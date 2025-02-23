Рейтинг@Mail.ru
Ортопед рассказал, как защититься от травм - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 23.02.2025 (обновлено: 03:17 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vrach-2001069812.html
Ортопед рассказал, как защититься от травм
Ортопед рассказал, как защититься от травм - РИА Новости, 23.02.2025
Ортопед рассказал, как защититься от травм
Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:16:00+03:00
2025-02-23T03:17:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801785900_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_8a359b3341deadf234867f0bfd56d5d6.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин. Врач отметил, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями, чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм. "Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", - подчеркнул ортопед-травматолог в беседе с агентством.
https://ria.ru/20250101/ortoped-1992203804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801785900_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_5db7c9cc7603d761077ffd0b036de2c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Ортопед рассказал, как защититься от травм

Ортопед Сорокин: ежедневная гимнастика поможет защититься от травм

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФитнес-тренировка
Фитнес-тренировка - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Фитнес-тренировка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ежедневная гимнастика, дозированная спортивная нагрузка и контроль пищевого поведения могут помочь человеку защититься от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
Врач отметил, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями, чаще всего приходят люди именно с травмами. Он назвал меры, которые помогут человеку снизить риск получения травм.
"Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность", - подчеркнул ортопед-травматолог в беседе с агентством.
Врач за работой в медицинском кабинете - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Ортопед рассказал, на что могут указывать боли в суставах
1 января, 03:09
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала