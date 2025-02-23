https://ria.ru/20250223/volodin-2001089835.html

Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля

Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025

Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе СВО с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:32:00+03:00

2025-02-23T09:32:00+03:00

2025-02-23T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149668/07/1496680730_0:181:1641:1104_1920x0_80_0_0_c3660f7408b1f59886acdf3aed73b252.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе СВО с 23 февраля. "Сегодня день особенный - День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе специальной военной операции", - сказал он. Он отметил, что поздравляет тех, что служит в рядах вооруженных сил России, тех, кто обеспечивает безопасность РФ в специальных службах и полиции, тех, кто получает военное образование в училищах и институтах, готовясь встать в любой момент на защиту родины, а также тех, кто работает в военно-промышленном комплексе. "Отдельные теплые слова поздравления семьям наших военнослужащих, ветеранам, участникам боевых действий", - добавил председатель Госдумы. По его словам, День защитника Отечества объединяет всех, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее, и кто готов в любой момент в случае опасности встать на защиту страны. Он пожелал всем счастья, здоровья и победы, подчеркнув, что так сложилось, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин без исключения, но за прошедшее время многое было переосмыслено. "Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Ещё хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник - не их! Нам надо об этом говорить открыто и подчеркивать, если мы думаем о будущем страны", - заключил Володин.

https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html

https://ria.ru/20250215/rossija-1999545295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф