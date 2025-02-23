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Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 23.02.2025 (обновлено: 09:47 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/volodin-2001089835.html
Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля
Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025
Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе СВО с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:32:00+03:00
2025-02-23T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе СВО с 23 февраля. "Сегодня день особенный - День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе специальной военной операции", - сказал он. Он отметил, что поздравляет тех, что служит в рядах вооруженных сил России, тех, кто обеспечивает безопасность РФ в специальных службах и полиции, тех, кто получает военное образование в училищах и институтах, готовясь встать в любой момент на защиту родины, а также тех, кто работает в военно-промышленном комплексе. "Отдельные теплые слова поздравления семьям наших военнослужащих, ветеранам, участникам боевых действий", - добавил председатель Госдумы. По его словам, День защитника Отечества объединяет всех, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее, и кто готов в любой момент в случае опасности встать на защиту страны. Он пожелал всем счастья, здоровья и победы, подчеркнув, что так сложилось, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин без исключения, но за прошедшее время многое было переосмыслено. "Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Ещё хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник - не их! Нам надо об этом говорить открыто и подчеркивать, если мы думаем о будущем страны", - заключил Володин.
https://ria.ru/20241105/pozdravlenie-1981853744.html
https://ria.ru/20250215/rossija-1999545295.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил россиян, исполняющих воинский долг, с 23 февраля

Володин: испытания показали, что есть те, кто бросил Россию в трудный момент

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе СВО с 23 февраля.
"Сегодня день особенный - День защитника Отечества. Поздравляю с праздником всех, кто исполняет свой воинский долг в ходе специальной военной операции", - сказал он.
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Он отметил, что поздравляет тех, что служит в рядах вооруженных сил России, тех, кто обеспечивает безопасность РФ в специальных службах и полиции, тех, кто получает военное образование в училищах и институтах, готовясь встать в любой момент на защиту родины, а также тех, кто работает в военно-промышленном комплексе.
«
"Отдельные теплые слова поздравления семьям наших военнослужащих, ветеранам, участникам боевых действий", - добавил председатель Госдумы.
По его словам, День защитника Отечества объединяет всех, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее, и кто готов в любой момент в случае опасности встать на защиту страны.
Он пожелал всем счастья, здоровья и победы, подчеркнув, что так сложилось, что раньше 23 февраля поздравляли всех мужчин без исключения, но за прошедшее время многое было переосмыслено.
"Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Ещё хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник - не их! Нам надо об этом говорить открыто и подчеркивать, если мы думаем о будущем страны", - заключил Володин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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