Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке, повреждены надгробия
© Фото : пресс-служба администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела Парка Славы в городе Новая Каховка
Последствия обстрела Парка Славы в городе Новая Каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по парку Славы в Новой Каховке Херсонской области, повреждены надгробные плиты и крыша музея, сообщил глава администрации города Виталий Гура в Telegram-канале.
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"Киевский режим обстрелял парк Славы в День защитника Отечества. Без жертв и пострадавших", - написал Гура.
По его словам, в результате обстрела в парке повреждены тротуарная плитка, надгробные плиты, деревья, а также крыша музея города Новая Каховка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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