https://ria.ru/20250223/vojska-2001101992.html

Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке - РИА Новости, 23.02.2025

Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по парку Славы в Новой Каховке Херсонской области, повреждены надгробные плиты и крыша музея, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:41:00+03:00

2025-02-23T11:41:00+03:00

2025-02-23T11:42:00+03:00

херсонская область

россия

новая каховка

виталий гура

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по парку Славы в Новой Каховке Херсонской области, повреждены надгробные плиты и крыша музея, сообщил глава администрации города Виталий Гура в Telegram-канале. "Киевский режим обстрелял парк Славы в День защитника Отечества. Без жертв и пострадавших", - написал Гура. По его словам, в результате обстрела в парке повреждены тротуарная плитка, надгробные плиты, деревья, а также крыша музея города Новая Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539694.html

херсонская область

россия

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, новая каховка, виталий гура, происшествия