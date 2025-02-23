Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 23.02.2025 (обновлено: 11:42 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vojska-2001101992.html
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке - РИА Новости, 23.02.2025
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по парку Славы в Новой Каховке Херсонской области, повреждены надгробные плиты и крыша музея, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:41:00+03:00
2025-02-23T11:42:00+03:00
херсонская область
россия
новая каховка
виталий гура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001101867_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_6ffb6cc0853d929750f8272e89c82ee2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по парку Славы в Новой Каховке Херсонской области, повреждены надгробные плиты и крыша музея, сообщил глава администрации города Виталий Гура в Telegram-канале. "Киевский режим обстрелял парк Славы в День защитника Отечества. Без жертв и пострадавших", - написал Гура. По его словам, в результате обстрела в парке повреждены тротуарная плитка, надгробные плиты, деревья, а также крыша музея города Новая Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539694.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001101867_0:280:961:1001_1920x0_80_0_0_3babaf8c9372bae9e258ea46d2fb312a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, новая каховка, виталий гура, происшествия
Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Виталий Гура, Происшествия
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке, повреждены надгробия

© Фото : пресс-служба администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела Парка Славы в городе Новая Каховка
Последствия обстрела Парка Славы в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа города Новая Каховка
Последствия обстрела Парка Славы в городе Новая Каховка
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по парку Славы в Новой Каховке Херсонской области, повреждены надгробные плиты и крыша музея, сообщил глава администрации города Виталий Гура в Telegram-канале.
«
"Киевский режим обстрелял парк Славы в День защитника Отечества. Без жертв и пострадавших", - написал Гура.
По его словам, в результате обстрела в парке повреждены тротуарная плитка, надгробные плиты, деревья, а также крыша музея города Новая Каховка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея
11 февраля, 09:11
 
Херсонская областьРоссияНовая КаховкаВиталий ГураПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала