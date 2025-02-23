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В Пермском крае часть города Лысьва осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 23.02.2025
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18:38 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/voda-2001150146.html
В Пермском крае часть города Лысьва осталась без воды из-за аварии
В Пермском крае часть города Лысьва осталась без воды из-за аварии - РИА Новости, 23.02.2025
В Пермском крае часть города Лысьва осталась без воды из-за аварии
Из-за повреждения на магистральном водопроводе часть города Лысьва в Пермском крае осталась без воды, ведомство контролирует сроки устранения аварийной... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:38:00+03:00
2025-02-23T18:38:00+03:00
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ПЕРМЬ, 23 фев - РИА Новости. Из-за повреждения на магистральном водопроводе часть города Лысьва в Пермском крае осталась без воды, ведомство контролирует сроки устранения аварийной ситуации, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным ведомства, на магистральном водопроводе произошел порыв, после чего в ряде жилых объектов в Лысьве было отключено водоснабжение. "Поставлен на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе. Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы. Глава Лысьвы Никита Федосеев в своём Telegram-канале проинформировал, что под отключение холодного водоснабжения попали 60 многоквартирных домов. Лысьва находится в 160 километрах от Перми, в городе проживает более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250129/kolyma-1996042386.html
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происшествия, жкх, лысьва, пермский край, пермь, россия
Происшествия, ЖКХ, Лысьва, Пермский край, Пермь, Россия
В Пермском крае часть города Лысьва осталась без воды из-за аварии

В Пермском крае часть города Лысьва осталась без воды из-за коммунальной аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 23 фев - РИА Новости. Из-за повреждения на магистральном водопроводе часть города Лысьва в Пермском крае осталась без воды, ведомство контролирует сроки устранения аварийной ситуации, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, на магистральном водопроводе произошел порыв, после чего в ряде жилых объектов в Лысьве было отключено водоснабжение.
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"Поставлен на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе. Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы.
Глава Лысьвы Никита Федосеев в своём Telegram-канале проинформировал, что под отключение холодного водоснабжения попали 60 многоквартирных домов.
Лысьва находится в 160 километрах от Перми, в городе проживает более 50 тысяч человек.
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