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На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.02.2025
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10:06 23.02.2025 (обновлено: 11:00 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html
На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей
На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.02.2025
На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей
Правительство направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:06:00+03:00
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общество
курская область
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правительство направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Распоряжение о выделении на эти цели почти 44 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в материале. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выплаты в 65 тысяч рублей должны получать все более чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество, — и пенсионеры, и работающие, и дети. В кабмине уточнили, что решение касается более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где ввели режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Средства из резервного фонда правительства предоставят региону в виде межбюджетного трансферта. Мишустин также поручил Минтруду держать на контроле организацию работы по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078289.html
https://ria.ru/20240912/kompensatsiya-1972225513.html
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общество, курская область, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей

Мишустин утвердил выделение 44 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖитель села Рыжевка Курской области
Житель села Рыжевка Курской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Житель села Рыжевка Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правительство направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Распоряжение о выделении на эти цели почти 44 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в материале.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выплаты в 65 тысяч рублей должны получать все более чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество, — и пенсионеры, и работающие, и дети.
В кабмине уточнили, что решение касается более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где ввели режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.
Средства из резервного фонда правительства предоставят региону в виде межбюджетного трансферта.
Мишустин также поручил Минтруду держать на контроле организацию работы по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.
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ОбществоКурская областьРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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