https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html

На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей

На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.02.2025

На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей

Правительство направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:06:00+03:00

2025-02-23T10:06:00+03:00

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общество

курская область

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правительство направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Распоряжение о выделении на эти цели почти 44 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в материале. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выплаты в 65 тысяч рублей должны получать все более чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество, — и пенсионеры, и работающие, и дети. В кабмине уточнили, что решение касается более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где ввели режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Средства из резервного фонда правительства предоставят региону в виде межбюджетного трансферта. Мишустин также поручил Минтруду держать на контроле организацию работы по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078289.html

https://ria.ru/20240912/kompensatsiya-1972225513.html

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Варвара Скокшина

общество, курская область, россия, михаил мишустин, владимир путин