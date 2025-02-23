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Москвичей обеспокоила вспышка вируса с неприятными симптомами
Москвичей обеспокоила вспышка вируса с неприятными симптомами - РИА Новости, 23.02.2025
Москвичей обеспокоила вспышка вируса с неприятными симптомами
Жители Москвы стали жаловаться на мощный вирус, из-за которого поднимается высокая температура, пишет портал MSK1. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:08:00+03:00
2025-02-23T15:08:00+03:00
2025-02-23T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Жители Москвы стали жаловаться на мощный вирус, из-за которого поднимается высокая температура, пишет портал MSK1."Москвичи пожаловались на мощный вирус, который ходит по столице. Среди основных симптомов — температура под 40, сильный кашель и насморк", — говорится в публикации.Издание приводит слова одной из читательниц. Как утверждает Наталья, сама она болеет седьмой день, причем вирус подхватила не только она, но и ее семья."У сына высоченная температура 39,6, кашель до рвоты и насморк. У меня температура 38 и дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, нет обоняния и вкуса. Болят глаза, лоб и голова. У мужа была температура, сейчас остался кашель свистящий", — рассказала она.По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в стране за прошлую неделю выросла на 7,7 процента.
https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Москвичей обеспокоила вспышка вируса с неприятными симптомами
MSK1: москвичи стали жаловаться на вирус с высокой температурой и кашлем