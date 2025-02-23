https://ria.ru/20250223/vaydel-2001124863.html

Вайдель проголосовала на парламентских выборах по почте, передает NTV

Вайдель проголосовала на парламентских выборах по почте, передает NTV - РИА Новости, 23.02.2025

Вайдель проголосовала на парламентских выборах по почте, передает NTV

Представитель кандидата в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель сообщил, что та отдала свой голос на парламентских... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:19:00+03:00

2025-02-23T14:19:00+03:00

2025-02-23T14:19:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

швейцария

алиса вайдель

олаф шольц

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представитель кандидата в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель сообщил, что та отдала свой голос на парламентских выборах по почте несколько дней назад, его слова приводит телеканал NTV. Как сообщает NTV, Вайдель зарегистрирована в коммуне Юберлинген на Боденском озере. При этом живет она в Швейцарии, а работает в Берлине. "Госпоже Вайдель пришлось принять решение об участии в голосовании по почте, поскольку она встретится со своей командой в Берлине задолго до публикации первого прогноза, а расстояние между Юберлингеном на Боденском озере и столицей очень большое", - приводит NTV слова представителя Вайдель. Согласно информации NTV и журнала Stern, Вайдель сдала свои бюллетени несколько дней назад. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

https://ria.ru/20250222/germaniya-2001039253.html

https://ria.ru/20250223/otnosheniya-2001098674.html

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в мире, германия, берлин (город), швейцария, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)