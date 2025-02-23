https://ria.ru/20250223/varshava-2001130734.html

В Польше почтили память советских воинов

В Польше почтили память советских воинов - РИА Новости, 23.02.2025

В Польше почтили память советских воинов

Российские дипломаты возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:10:00+03:00

2025-02-23T15:10:00+03:00

2025-02-23T15:10:00+03:00

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции прибыли представители российской дипмиссии во главе с послом Сергеем Андреевым, а также представители посольства Белоруссии и местных патриотических организаций. Они возложили венки и цветы к центральной части мемориального комплекса, которую составляют скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью: "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". На этот раз церемония возложения прошла без эксцессов, хотя во время аналогичного мероприятия в День освобождения Варшавы 17 января группа проукраинских провокаторов пыталась помешать церемонии возложения венков. Посол России отметил, что в церемонии возложения принимают участие представители посольства Белоруссии. "Это наш праздник. Сегодня вместе с нами временный поверенный в делах Белоруссии, потому что и в Белоруссии этот праздник остался как был в советские времена", - сказал он. "В этот день мы вспоминаем героев нашего отечества, которые сражались, отдавали свои жизни за Россию, за Советский Союз. Тем более это важно сейчас – этот год в России объявлен Годом защитника Отечества, наши герои сражаются на полях специальной военной операции и их заслуга в том, что она уверенно движется к нашей победе", - добавил глава российской дипмиссии. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

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