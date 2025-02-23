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Более 400 сотрудников USAID были уволены в последние дни, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
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05:46 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/usaid-2001076875.html
Более 400 сотрудников USAID были уволены в последние дни, пишут СМИ
Более 400 сотрудников USAID были уволены в последние дни, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
Более 400 сотрудников USAID были уволены в последние дни, пишут СМИ
Более 400 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были уволены в последние дни, пишет газета New York Times со ссылкой на американских... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:46:00+03:00
2025-02-23T05:46:00+03:00
в мире
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афганистан
украина
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 400 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были уволены в последние дни, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и сотрудников ведомства. "За последние дни около 400 человек были уволены с должностей, связанных с оказанием гуманитарной помощи... Вдобавок, 36 человек были уволены из Управления переходных инициатив - подразделения по предотвращению конфликтов агентства, которое специализируется на оказании помощи странам-партнерам в политических переходах и демократических инициативах", - сообщили газете неназванные источники. По данным New York Times, 200 уволенных сотрудников работали в бюро гуманитарной помощи, еще 200 - в "группе поддержки и помощи", ответственной за помощь при природных катастрофах и боевых действиях. Газета подчеркивает, что многие уволенные сотрудники работали в USAID по 25 лет и бывали в зонах вооруженных конфликтов, включая Сирию, Афганистан и Украину. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. Финансирование USAID заморожено. Марко Рубио, назначенный американским президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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в мире, сирия, афганистан, украина, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Сирия, Афганистан, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Более 400 сотрудников USAID были уволены в последние дни, пишут СМИ

NYT: за последние дни в США уволили более 400 сотрудников USAID

© AP Photo / J. David AkeШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / J. David Ake
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 400 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были уволены в последние дни, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и сотрудников ведомства.
"За последние дни около 400 человек были уволены с должностей, связанных с оказанием гуманитарной помощи... Вдобавок, 36 человек были уволены из Управления переходных инициатив - подразделения по предотвращению конфликтов агентства, которое специализируется на оказании помощи странам-партнерам в политических переходах и демократических инициативах", - сообщили газете неназванные источники.
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USAID отправляет персонал в административный отпуск
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По данным New York Times, 200 уволенных сотрудников работали в бюро гуманитарной помощи, еще 200 - в "группе поддержки и помощи", ответственной за помощь при природных катастрофах и боевых действиях.
Газета подчеркивает, что многие уволенные сотрудники работали в USAID по 25 лет и бывали в зонах вооруженных конфликтов, включая Сирию, Афганистан и Украину.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Финансирование USAID заморожено. Марко Рубио, назначенный американским президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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В миреСирияАфганистанУкраинаДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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