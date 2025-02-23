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Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров - РИА Новости, 23.02.2025
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21:32 23.02.2025 (обновлено: 22:29 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html
Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров
Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров - РИА Новости, 23.02.2025
Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink. "Мы уже работаем над этим. Альтернативы есть. Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть", — прокомментировал он возможное отключение от Starlink. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Накануне глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства.Глава Центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink в республике могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001037996.html
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в мире, украина, киев, сша, рустем умеров, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Рустем Умеров, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров

Умеров: у Украины есть альтернатива связи на случай отключения от Starlink

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.
"Мы уже работаем над этим. Альтернативы есть. Скоро сообщим, как мы будем иметь эти решения, но решения есть, альтернативы есть", — прокомментировал он возможное отключение от Starlink.
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink.
Накануне глава Департамента эффективности правительства США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск опроверг сообщение агентства.
Глава Центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink в республике могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.

Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

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В миреУкраинаКиевСШАРустем УмеровИлон МаскВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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