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Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
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17:43 23.02.2025 (обновлено: 17:53 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001144950.html
Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине
Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине
Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф."Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент (США Дональд Трамп - ред.), что мы сможем что-то сделать довольно быстро", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, действительно ли сделка по достижению мира на Украине близка к заключению.В качестве подтверждения своих ожиданий о том, что сделка может быть достигнута в скором времени, Уиткофф привел переговоры США и России в Саудовской Аравии, которые, по его мнению, были "позитивными и конструктивными".
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украина, сша, в мире
Украина, США, В мире
Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине

Уиткофф: сделки по достижению мира на Украине можно достичь довольно быстро

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент (США Дональд Трамп - ред.), что мы сможем что-то сделать довольно быстро", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, действительно ли сделка по достижению мира на Украине близка к заключению.
В качестве подтверждения своих ожиданий о том, что сделка может быть достигнута в скором времени, Уиткофф привел переговоры США и России в Саудовской Аравии, которые, по его мнению, были "позитивными и конструктивными".
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