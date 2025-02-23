https://ria.ru/20250223/ukraina-2001144950.html

Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине

Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Спецпосланник США озвучил прогноз по урегулированию на Украине

Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:43:00+03:00

2025-02-23T17:43:00+03:00

2025-02-23T17:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Сделка по достижению мира на Украине может быть достигнута "довольно быстро", заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф."Я настроен оптимистично и уверен, как и нынешний президент (США Дональд Трамп - ред.), что мы сможем что-то сделать довольно быстро", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, действительно ли сделка по достижению мира на Украине близка к заключению.В качестве подтверждения своих ожиданий о том, что сделка может быть достигнута в скором времени, Уиткофф привел переговоры США и России в Саудовской Аравии, которые, по его мнению, были "позитивными и конструктивными".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, в мире