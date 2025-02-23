https://ria.ru/20250223/ukraina-2001135363.html
Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях
Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях - РИА Новости, 23.02.2025
Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях
Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:50:00+03:00
2025-02-23T15:50:00+03:00
2025-02-23T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Владимира Зеленского."Мы потеряли десять гигаватт генерирующих мощностей, должны их компенсировать", — сказал он.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968469163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, герман галущенко, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Вооруженные силы Украины, В мире
Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях
Шмыгаль: Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Владимира Зеленского.
"Мы потеряли десять гигаватт генерирующих мощностей, должны их компенсировать", — сказал он.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко
в прошлом году заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.