https://ria.ru/20250223/ukraina-2001135363.html

Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях

Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях - РИА Новости, 23.02.2025

Премьер Украины рассказал о потерянных генерирующих мощностях

Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:50:00+03:00

2025-02-23T15:50:00+03:00

2025-02-23T17:19:00+03:00

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россия

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герман галущенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина потеряла десять гигаватт генерирующих мощностей, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Владимира Зеленского."Мы потеряли десять гигаватт генерирующих мощностей, должны их компенсировать", — сказал он.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Ранее Зеленский заявлял, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968469163.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, герман галущенко, вооруженные силы украины, в мире