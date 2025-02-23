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СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 23.02.2025
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08:48 23.02.2025 (обновлено: 11:42 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001084229.html
СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта
СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта - РИА Новости, 23.02.2025
СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта
На Украине пройдут волны миграции после окончания боевых действий, пишет Telegraf. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:48:00+03:00
2025-02-23T11:42:00+03:00
в мире
украина
элла либанова
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На Украине пройдут волны миграции после окончания боевых действий, пишет Telegraf."Первая волна — это точно около двух миллионов человек. Но и два миллиона вернутся. То есть мы получим такой же баланс, население страны не изменится", — говорится в материале.Вторая волна миграции на Украине, как отметили в статье, может произойти в случае принятия страны в Евросоюз: в таком случае страну покинут еще один или два миллиона человек.Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население Украины к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, стране удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе прошлого года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
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в мире, украина, элла либанова, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Элла Либанова, Николай Азаров (политик)
СМИ рассказали, что ждет Украину после окончания конфликта

Украину после завершения конфликта с Россией ждут волны миграции

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. На Украине пройдут волны миграции после окончания боевых действий, пишет Telegraf.
«
"Первая волна — это точно около двух миллионов человек. Но и два миллиона вернутся. То есть мы получим такой же баланс, население страны не изменится", — говорится в материале.
Вторая волна миграции на Украине, как отметили в статье, может произойти в случае принятия страны в Евросоюз: в таком случае страну покинут еще один или два миллиона человек.
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население Украины к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, стране удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе прошлого года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
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