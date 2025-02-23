https://ria.ru/20250223/ukraina-2001077295.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.02.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровненской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Волынской... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T06:00:00+03:00

2025-02-23T06:00:00+03:00

2025-02-23T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровненской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 05.57 по мск. В остальных областях тревога начала распространяться еще с 23.24 по мск.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

россия

хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире, россия, хмельницкий (город), вооруженные силы украины