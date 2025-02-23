В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровненской, Николаевской, Житомирской, Кировоградской, Волынской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 05.57 по мск. В остальных областях тревога начала распространяться еще с 23.24 по мск.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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