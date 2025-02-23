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Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы обманывали мужчин - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:51 23.02.2025 (обновлено: 06:19 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001077056.html
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы обманывали мужчин
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы обманывали мужчин - РИА Новости, 23.02.2025
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы обманывали мужчин
Работники украинского военкомата под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи, которую они в принципе и не собирались выдавать, выманивали и вручали повестки... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:51:00+03:00
2025-02-23T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Работники украинского военкомата под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи, которую они в принципе и не собирались выдавать, выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал местный житель этого ныне уже несколько месяцев как освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Олег Гиманов. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года. "ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так называются на Украине военкоматы - ред.) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ. Первый раз приехали - 15 человек (вручили повестки 15 местным жителям). Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили", - сказал Гиманов в беседе с агентством. По его словам, украинские военкомы использовали гуманитарную помощь, чтобы и в частных случаях выманить мужчин. Так, одного из соседей Гиманова, который скрывался от мобилизации, выманили из дома и насильно вывезли. "Приезжали к соседу. Постучались, вышла мама. Ребенка же своего прячет. Спросили, где Адрей. Она ответила, что не знает. Тогда они сказали, что привезли гуманитарку и генератор. Она же поворачивается: "Андрей, иди, генератор привезли". Его забрали, даже повестку не вручали, забрали сразу", - поделился он. Гиманов подчеркнул, что в подобных случаях украинским военкомам даже не приходилось выдавать ту самую гуманитарную помощь. "А генератора у них и не было. Это все было только красиво рассказано", - сказал он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы обманывали мужчин

Житель Богоявленки Гиманов: украинские военкомы вместо гумпомощи давали повестки

© СоцсетиПротест против действий ТЦК и полиции
Протест против действий ТЦК и полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Соцсети
Протест против действий ТЦК и полиции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Работники украинского военкомата под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи, которую они в принципе и не собирались выдавать, выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал местный житель этого ныне уже несколько месяцев как освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Олег Гиманов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
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"ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так называются на Украине военкоматы - ред.) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ. Первый раз приехали - 15 человек (вручили повестки 15 местным жителям). Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили", - сказал Гиманов в беседе с агентством.
По его словам, украинские военкомы использовали гуманитарную помощь, чтобы и в частных случаях выманить мужчин. Так, одного из соседей Гиманова, который скрывался от мобилизации, выманили из дома и насильно вывезли.
"Приезжали к соседу. Постучались, вышла мама. Ребенка же своего прячет. Спросили, где Адрей. Она ответила, что не знает. Тогда они сказали, что привезли гуманитарку и генератор. Она же поворачивается: "Андрей, иди, генератор привезли". Его забрали, даже повестку не вручали, забрали сразу", - поделился он.
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Гиманов подчеркнул, что в подобных случаях украинским военкомам даже не приходилось выдавать ту самую гуманитарную помощь. "А генератора у них и не было. Это все было только красиво рассказано", - сказал он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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