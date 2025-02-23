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Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:27 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001074559.html
Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной
Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной - РИА Новости, 23.02.2025
Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной
Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после вывода ВСУ с территории России, включающей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:27:00+03:00
2025-02-23T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
игорь коротченко
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после вывода ВСУ с территории России, включающей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Были выдвинуты базовые требования президентом России, которые, как минимум, включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это означает, что боевые действия прекратятся с выводом украинских войск с той части Российской Федерации, где они до сих пор находятся", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что это должно произойти до заключения какого-либо мирного соглашения с Украиной, поскольку вывод ВСУ с территории России, включающей новые регионы, является "базовым условием" для подписания такого документа. "Очевидно, что эти требования Кремля будут положены в основу российской переговорной позиции на возможных международных встречах, посвященных урегулированию украинского конфликта", - добавил эксперт. Также, по его словам, Россия должна получить гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО. Еще одним требованием должен быть запрет ВСУ иметь дальнобойные ракетные системы, чтобы не допустить новых атак по объектам на территории РФ и исключить возможность возобновления конфликта, заявил Коротченко. В июне 2024 года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 февраля Путин снова заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, донецкая народная республика, игорь коротченко, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, безопасность, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной

Коротченко: прекращение огня возможно после вывода ВСУ с территории России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после вывода ВСУ с территории России, включающей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Были выдвинуты базовые требования президентом России, которые, как минимум, включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это означает, что боевые действия прекратятся с выводом украинских войск с той части Российской Федерации, где они до сих пор находятся", - сказал Коротченко.
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Он подчеркнул, что это должно произойти до заключения какого-либо мирного соглашения с Украиной, поскольку вывод ВСУ с территории России, включающей новые регионы, является "базовым условием" для подписания такого документа.
"Очевидно, что эти требования Кремля будут положены в основу российской переговорной позиции на возможных международных встречах, посвященных урегулированию украинского конфликта", - добавил эксперт.
Также, по его словам, Россия должна получить гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО. Еще одним требованием должен быть запрет ВСУ иметь дальнобойные ракетные системы, чтобы не допустить новых атак по объектам на территории РФ и исключить возможность возобновления конфликта, заявил Коротченко.
В июне 2024 года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 февраля Путин снова заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИгорь КоротченкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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