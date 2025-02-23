https://ria.ru/20250223/trjudo-2001071604.html

Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу

Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу - РИА Новости, 23.02.2025

Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проинформировал президента США Дональда Трампа о 90-процентном сокращении потока фентанила через северную границу США,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:33:00+03:00

2025-02-23T03:33:00+03:00

2025-02-23T03:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проинформировал президента США Дональда Трампа о 90-процентном сокращении потока фентанила через северную границу США, сообщила пресс-служба Белого дома. "Премьер-министр Трюдо сообщил президенту Трампу, что Канада обеспечила 90-процентное снижение потока фентанила через северную границу США", – говорится в заявлении. По данным Белого дома, стороны также обсудили предстоящий в понедельник саммит G7, приуроченный к третьей годовщине начала конфликта на Украине. В ходе разговора Трюдо поддержал стремление Трампа добиться "справедливого и долгосрочного мира" и признал, что именно американский президент обладает необходимыми рычагами давления для продвижения этого процесса. Кроме того, Трюдо сообщил, что глава канадской пограничной службы посетит США на следующей неделе для переговоров с американскими коллегами.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000928643.html

https://ria.ru/20250215/kanada-1999603417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, канада, украина, джастин трюдо, дональд трамп, g7