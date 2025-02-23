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Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу - РИА Новости, 23.02.2025
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03:33 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/trjudo-2001071604.html
Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу
Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу - РИА Новости, 23.02.2025
Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проинформировал президента США Дональда Трампа о 90-процентном сокращении потока фентанила через северную границу США,... РИА Новости, 23.02.2025
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проинформировал президента США Дональда Трампа о 90-процентном сокращении потока фентанила через северную границу США, сообщила пресс-служба Белого дома. "Премьер-министр Трюдо сообщил президенту Трампу, что Канада обеспечила 90-процентное снижение потока фентанила через северную границу США", – говорится в заявлении. По данным Белого дома, стороны также обсудили предстоящий в понедельник саммит G7, приуроченный к третьей годовщине начала конфликта на Украине. В ходе разговора Трюдо поддержал стремление Трампа добиться "справедливого и долгосрочного мира" и признал, что именно американский президент обладает необходимыми рычагами давления для продвижения этого процесса. Кроме того, Трюдо сообщил, что глава канадской пограничной службы посетит США на следующей неделе для переговоров с американскими коллегами.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000928643.html
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в мире, сша, канада, украина, джастин трюдо, дональд трамп, g7
В мире, США, Канада, Украина, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, G7
Трюдо сообщил Трампу о сокращении потока фентанила через границу

Премьер Канады Трюдо сообщил Трампу о 90-процентном сокращении потока фентанила

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проинформировал президента США Дональда Трампа о 90-процентном сокращении потока фентанила через северную границу США, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Премьер-министр Трюдо сообщил президенту Трампу, что Канада обеспечила 90-процентное снижение потока фентанила через северную границу США", – говорится в заявлении.
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По данным Белого дома, стороны также обсудили предстоящий в понедельник саммит G7, приуроченный к третьей годовщине начала конфликта на Украине. В ходе разговора Трюдо поддержал стремление Трампа добиться "справедливого и долгосрочного мира" и признал, что именно американский президент обладает необходимыми рычагами давления для продвижения этого процесса.
Кроме того, Трюдо сообщил, что глава канадской пограничной службы посетит США на следующей неделе для переговоров с американскими коллегами.
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В миреСШАКанадаУкраинаДжастин ТрюдоДональд ТрампG7
 
 
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