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Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии
Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии - РИА Новости, 23.02.2025
Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии
Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил консервативную Христианско-демократическую партию (ХДС) с победой на досрочных выборах в Германии. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:50:00+03:00
2025-02-23T22:50:00+03:00
2025-02-23T22:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил консервативную Христианско-демократическую партию (ХДС) с победой на досрочных выборах в Германии. "Похоже, что консервативная партия в Германии победила на очень крупных и долгожданных выборах. Народ Германии устал от повестки отсутствия здравого смысла, преобладавшей так много лет, особенно в энергетике и иммиграции. Это великий день для Германии", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Согласно данным опроса Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, ХДС набирает больше всего голосов - 29%, второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16 %. На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%. Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% (5% согласно ZDF) и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%. Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране.
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Обстановка в штабе ХДС после победы на выборах в бундестаг
Берлинский штаб ХДС встретил победу партии ликованием, передает корреспондент РИА Новости. Согласно первым данным, партия во главе с Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29% голосов.
2025-02-23T22:50
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в мире, германия, сша, дональд трамп, олаф шольц, алиса вайдель, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, США, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
Трамп поздравил ХДС с победой на выборах в Германии
Трамп поздравил консервативную партию ХДС с победой на выборах в ФРГ