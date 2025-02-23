https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html
Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов
Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов - РИА Новости, 23.02.2025
Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:40:00+03:00
2025-02-23T16:40:00+03:00
2025-02-23T16:40:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c61ee17589e2e1ef5f6687479192a5c.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов, прибывших в США без сопровождения родителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренную внутреннюю записку. "Администрация Трампа поручает иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, въехавших в США без родителей, расширяя усилия президента по массовой депортации", - пишет агентство. По сообщению Рейтер, в записке описывается "беспрецедентный шаг" по преследованию несовершеннолетних мигрантов, которые пересекли границу нелегально без сопровождения взрослых, включая последующую депортацию. Отмечается, что по данным правительства США, с 2019 года более 600 тысяч детей-иммигрантов пересекли границу США и Мексики без родителя или законного опекуна.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999515474.html
https://ria.ru/20250222/ssha-2000944142.html
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп
Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов
Reuters: Трамп ввел особые меры по отслеживанию и депортации детей-мигрантов