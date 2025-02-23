https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов

Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов - РИА Новости, 23.02.2025

Трамп ввел беспрецедентные меры по депортации детей-мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:40:00+03:00

2025-02-23T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов, прибывших в США без сопровождения родителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренную внутреннюю записку. "Администрация Трампа поручает иммиграционным агентам отслеживать сотни тысяч детей-мигрантов, въехавших в США без родителей, расширяя усилия президента по массовой депортации", - пишет агентство. По сообщению Рейтер, в записке описывается "беспрецедентный шаг" по преследованию несовершеннолетних мигрантов, которые пересекли границу нелегально без сопровождения взрослых, включая последующую депортацию. Отмечается, что по данным правительства США, с 2019 года более 600 тысяч детей-иммигрантов пересекли границу США и Мексики без родителя или законного опекуна.

https://ria.ru/20250215/ssha-1999515474.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2000944142.html

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в мире, сша, мексика, дональд трамп