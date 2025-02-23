https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html

Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине

Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп по Украине считает переговоры единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда, который в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:57:00+03:00

2025-02-23T14:57:00+03:00

2025-02-23T14:57:00+03:00

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по Украине считает переговоры единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда, который в субботу встречался с американским лидером в Вашингтоне. "По вопросу Украины, у меня был разговор с глазу на глаз с президентом Дональдом Трампом, в ходе которого он сказал мне как есть – очень к коротко - о своем плане действий. Он сказал, что должен вести переговоры. И другого выхода здесь нет, потому что это единственный путь к окончанию войны", - цитирует Дуду его канцелярия на платформе Х. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250223/peskov-2001116189.html

https://ria.ru/20250223/ritter-2001073689.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, анджей дуда, евросоюз, нато