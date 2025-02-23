WSJ: Трамп относится к Путину с уважением
WSJ: Трамп относится к Путину с уважением, граничащим с восхищением
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа.
Газета цитирует бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона во время первого срока Трампа, по словам которого, президент США думает, что они "друзья" с Путиным.
Один бывший высокопоставленный чиновник американской администрации заявил изданию, что Трамп восхищается Путиным, поскольку он "сильный" и контролирует свою страну. Бывшие чиновники добавили, что во время первого срока высшие советники и разведка пытались убедить Трампа относиться к Путину с большим скепсисом, но у них ничего не вышло, пишет газета.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Путин провел саммит в Хельсинки с Трампом во времена первого срока американского лидера 16 июля 2018 года.
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