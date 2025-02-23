https://ria.ru/20250223/tramp-2001120335.html

WSJ: Трамп относится к Путину с уважением

WSJ: Трамп относится к Путину с уважением - РИА Новости, 23.02.2025

WSJ: Трамп относится к Путину с уважением

Президент США Дональд Трамп с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:27:00+03:00

2025-02-23T13:27:00+03:00

2025-02-23T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с момента встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года относится к тому с "уважением, граничащим с восхищением", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших советников Трампа. "По словам бывших советников, с момента встречи в Хельсинки Трамп относится к Путину с уважением, граничащим с восхищением", - пишет издание. Газета цитирует бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона во время первого срока Трампа, по словам которого, президент США думает, что они "друзья" с Путиным. Один бывший высокопоставленный чиновник американской администрации заявил изданию, что Трамп восхищается Путиным, поскольку он "сильный" и контролирует свою страну. Бывшие чиновники добавили, что во время первого срока высшие советники и разведка пытались убедить Трампа относиться к Путину с большим скепсисом, но у них ничего не вышло, пишет газета. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Путин провел саммит в Хельсинки с Трампом во времена первого срока американского лидера 16 июля 2018 года.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html

https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, хельсинки, украина, дональд трамп, владимир путин, джон болтон