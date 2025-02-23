https://ria.ru/20250223/tramp-2001101672.html

WSJ объяснила ироничные высказывания Трампа в адрес Зеленского

WSJ объяснила ироничные высказывания Трампа в адрес Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025

WSJ объяснила ироничные высказывания Трампа в адрес Зеленского

Недавние насмешливые высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского отчасти вызваны его "личной обидой" на того за критику и позицию... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:39:00+03:00

2025-02-23T11:39:00+03:00

2025-02-23T11:40:00+03:00

в мире

сша

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киев

дональд трамп

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марко рубио

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Недавние насмешливые высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского отчасти вызваны его "личной обидой" на того за критику и позицию Киева по условиям планируемой сделки о полезных ископаемых, но также эта риторика направлена на форсирование переговоров, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на советников и источник, близкий к Трампу. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Как пишет издание, советники Трампа заявили, что его подход к переговорам и России - "просто реальная политика", Трамп не верит, что Украина может победить, а конфликт нужно заканчивать. "Советники (президента США - ред.) охарактеризовали недавние насмешливые комментарии Трампа о Зеленском и ложные обвинения Украины в развязывании войны как отчасти личную обиду на украинского лидера за критику Трампа и отказ в требовании предоставить права на добычу полезных ископаемых стоимостью в сотни миллиардов долларов. Но, как заявил источник, близкий к Трампу, эти комментарии также были направлены на то, чтобы форсировать переговоры", - пишет Wall Street Journal. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250223/ssha-2001086278.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html

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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, мюнхенская конференция по безопасности