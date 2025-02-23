https://ria.ru/20250223/tramp-2001069633.html
США просили Мексику ввести пошлины на товары из Китая, пишут СМИ
США просили Мексику ввести пошлины на товары из Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
США просили Мексику ввести пошлины на товары из Китая, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа просила мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США на товары из... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:14:00+03:00
2025-02-23T03:14:00+03:00
2025-02-23T03:14:00+03:00
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мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа просила мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США на товары из Мексики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. "Администрация Трампа сказала мексиканским чиновникам, что они должны ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США (на товары из Мексики - ред.) , которыми угрожает Трамп", - заявили агентству источник, знакомые с ситуацией. Как добавили агентству источники, делегации из США и Мексики встречались в четверг в Вашингтоне. Министр торговли США Говард Лютник был среди американских чиновников делегации, которые высказались о пошлинах Мексики в отношении КНР. Мексиканскую делегацию представлял министр экономики страны Марсело Эбрард. "Мексика не взяла на себя никаких обязательств по поводу КНР на встрече, которая закончилась соглашением о создании рабочей группы обеих стран для того, чтобы продолжать изучение вопросов торговли и тарифов", -добавили газете источники. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
https://ria.ru/20250222/es-2000992655.html
https://ria.ru/20250202/tramp-1996849147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Китай, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
США просили Мексику ввести пошлины на товары из Китая, пишут СМИ
Блумберг: Трамп просил мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из Китая