https://ria.ru/20250223/tramp-2001069294.html
Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен
Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен - РИА Новости, 23.02.2025
Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен
Президент США Дональд Трамп действует в обход европейских партнеров по НАТО, поскольку не доверяет механизму работы альянса, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T03:07:00+03:00
2025-02-23T03:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует в обход европейских партнеров по НАТО, поскольку не доверяет механизму работы альянса, заявил в беседе с РИА Новости известный американский бизнесмен и медиаменеджер Патрик Бет-Дэвид. “Он идет в обход европейцев, потому что на самом деле не является поклонником того, что делает НАТО. Он сам ясно об этом говорит. Он заявлял это много, много раз", — сказал Бет-Дэвид на полях проходящей в Вашингтоне конференции CPAC. По его словам, Трамп ведет внешнюю политику, опираясь на собственные взгляды и стратегию, что подчас вызывает недовольство среди союзников. “Он делает то, что считает нужным, и если хочет заключить сделку, он находит способ обойти бюрократию”, — отметил бизнесмен. Бет-Дэвид подчеркнул, что у Трампа есть свой стиль дипломатии, который строится на использовании рычагов давления и нестандартных переговорных методов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО
Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен
Бизнесмен Бет-Дэвид: Трамп обходит партнеров в Европе, так как не доверяет НАТО