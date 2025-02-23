https://ria.ru/20250223/tramp-2001069294.html

Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен

Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен - РИА Новости, 23.02.2025

Трамп обходит европейских партнеров, заявил американский бизнесмен

Президент США Дональд Трамп действует в обход европейских партнеров по НАТО, поскольку не доверяет механизму работы альянса, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:07:00+03:00

2025-02-23T03:07:00+03:00

2025-02-23T03:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует в обход европейских партнеров по НАТО, поскольку не доверяет механизму работы альянса, заявил в беседе с РИА Новости известный американский бизнесмен и медиаменеджер Патрик Бет-Дэвид. “Он идет в обход европейцев, потому что на самом деле не является поклонником того, что делает НАТО. Он сам ясно об этом говорит. Он заявлял это много, много раз", — сказал Бет-Дэвид на полях проходящей в Вашингтоне конференции CPAC. По его словам, Трамп ведет внешнюю политику, опираясь на собственные взгляды и стратегию, что подчас вызывает недовольство среди союзников. “Он делает то, что считает нужным, и если хочет заключить сделку, он находит способ обойти бюрократию”, — отметил бизнесмен. Бет-Дэвид подчеркнул, что у Трампа есть свой стиль дипломатии, который строится на использовании рычагов давления и нестандартных переговорных методов.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001057515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нато