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В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025
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00:28 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:28:00+03:00
2025-02-23T00:28:00+03:00
в мире
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дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным реестрам, превышает 200 лет. "В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки", – сказал Трамп, выступая на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC). По его словам, подобные данные – "тотальное мошенничество", процветавшее при предыдущей администрации. "У нас в реестрах числятся 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона – старше 150 лет. А есть даже 1039 человек, которым, по записям, больше 220 лет. Как такое возможно?", – возмутился он. Трамп подчеркнул, что его администрация уже выявляет "фейковых долгожителей" и намерена прекратить "разбазаривание денег американских налогоплательщиков". "Эта схема существовала годами, но мы с ней покончим", – пообещал он.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп

Трамп: миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным реестрам, превышает 200 лет.
"В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки", – сказал Трамп, выступая на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC).
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По его словам, подобные данные – "тотальное мошенничество", процветавшее при предыдущей администрации. "У нас в реестрах числятся 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона – старше 150 лет. А есть даже 1039 человек, которым, по записям, больше 220 лет. Как такое возможно?", – возмутился он.
Трамп подчеркнул, что его администрация уже выявляет "фейковых долгожителей" и намерена прекратить "разбазаривание денег американских налогоплательщиков". "Эта схема существовала годами, но мы с ней покончим", – пообещал он.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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