https://ria.ru/20250223/tramp-2001060513.html

В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп

В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп - РИА Новости, 23.02.2025

В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:28:00+03:00

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2025-02-23T00:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным реестрам, превышает 200 лет. "В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки", – сказал Трамп, выступая на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC). По его словам, подобные данные – "тотальное мошенничество", процветавшее при предыдущей администрации. "У нас в реестрах числятся 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 миллиона – старше 150 лет. А есть даже 1039 человек, которым, по записям, больше 220 лет. Как такое возможно?", – возмутился он. Трамп подчеркнул, что его администрация уже выявляет "фейковых долгожителей" и намерена прекратить "разбазаривание денег американских налогоплательщиков". "Эта схема существовала годами, но мы с ней покончим", – пообещал он.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000189563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады