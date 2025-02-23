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Восточный Тимор заинтересован в российских лекарствах - РИА Новости, 23.02.2025
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06:17 23.02.2025 (обновлено: 06:22 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/timor-2001077793.html
Восточный Тимор заинтересован в российских лекарствах
Восточный Тимор заинтересован в российских лекарствах - РИА Новости, 23.02.2025
Восточный Тимор заинтересован в российских лекарствах
Восточный Тимор заинтересован в закупках лекарств в России, заявил президент страны Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
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восточный тимор
россия
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жозе рамуш-орта
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ДИЛИ, 23 фев - РИА Новости. Восточный Тимор заинтересован в закупках лекарств в России, заявил президент страны Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости.Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало его первым интервью российскому СМИ в качестве лидера страны."Мы можем сотрудничать в сфере здравоохранения или в торговле, пусть даже в небольших объемах. Мы были бы рады покупать у России", - отметил президент в беседе с агентством.По словам политика, особенно его интересует закупка в России фармацевтических продуктов и медицинского оборудования."Я знаю о российских медицинских технологиях. Российская медицина на высоком уровне, не уступает лучшим больницам и врачам где угодно в США, в Европе", - добавил Рамуш-Орта.
https://ria.ru/20250222/prezident-2000956649.html
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восточный тимор, россия, в мире, жозе рамуш-орта, сша
Восточный Тимор, Россия, В мире, Жозе Рамуш-Орта, США
Восточный Тимор заинтересован в российских лекарствах

Лидер Восточного Тимора: страна заинтересована в закупках российских лекарств

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроизводство лекарства
Производство лекарства - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДИЛИ, 23 фев - РИА Новости. Восточный Тимор заинтересован в закупках лекарств в России, заявил президент страны Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало его первым интервью российскому СМИ в качестве лидера страны.
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"Мы можем сотрудничать в сфере здравоохранения или в торговле, пусть даже в небольших объемах. Мы были бы рады покупать у России", - отметил президент в беседе с агентством.
По словам политика, особенно его интересует закупка в России фармацевтических продуктов и медицинского оборудования.
"Я знаю о российских медицинских технологиях. Российская медицина на высоком уровне, не уступает лучшим больницам и врачам где угодно в США, в Европе", - добавил Рамуш-Орта.
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