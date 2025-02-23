Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением ВСУ
Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением ВСУ вооружением и техникой
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и техникой.
«
"Для нас ситуация с обеспечением остается сложной, надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критичных потребностей в вооружении и военной техники", - сказал Сырский на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Зеленского.
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина 19 февраля заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Сырский пошел на отчаянные меры из-за положения ВСУ
3 февраля, 15:50