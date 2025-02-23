https://ria.ru/20250223/syrskij-2001142504.html

Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением ВСУ

Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025

Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:13:00+03:00

2025-02-23T17:13:00+03:00

2025-02-23T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. "Для нас ситуация с обеспечением остается сложной, надеемся на принятие необходимых решений для обеспечения критичных потребностей в вооружении и военной техники", - сказал Сырский на форуме "Украина. Год 2025", который транслирует YouTube-канал офиса Зеленского. Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина 19 февраля заявила, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, александр сырский, нина южанина, вооруженные силы украины, верховная рада украины