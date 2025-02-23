https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html

На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ

На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ - РИА Новости, 23.02.2025

На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ

Сотрудники украинских военкоматов в конце февраля принудительно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:14:00+03:00

2025-02-23T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в конце февраля принудительно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Страна.ua". "Военкомы за последнее время мобилизовали двух священников УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". По данным издания, 20 февраля в Киеве сотрудники военкомата забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря. Утверждается, что речь идет об Андрее Бацуле. На данный момент связи с ним нет, по некоторым данным, он находится в учебном центре ВСУ. Также сообщается, что 19 февраля был задержан и доставлен в учебный центр священнослужитель из Житомирской области. В конце января украинские СМИ сообщали, что сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката. В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001077056.html

https://ria.ru/20241002/svyaschennik-1975868927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, житомирская область, харьковская область, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина