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На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ - РИА Новости, 23.02.2025
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14:14 23.02.2025 (обновлено: 14:23 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/svyaschenniki-2001124250.html
На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ
На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ - РИА Новости, 23.02.2025
На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ
Сотрудники украинских военкоматов в конце февраля принудительно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:14:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в конце февраля принудительно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Страна.ua". "Военкомы за последнее время мобилизовали двух священников УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". По данным издания, 20 февраля в Киеве сотрудники военкомата забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря. Утверждается, что речь идет об Андрее Бацуле. На данный момент связи с ним нет, по некоторым данным, он находится в учебном центре ВСУ. Также сообщается, что 19 февраля был задержан и доставлен в учебный центр священнослужитель из Житомирской области. В конце января украинские СМИ сообщали, что сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката. В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001077056.html
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киев, житомирская область, харьковская область, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Киев, Житомирская область, Харьковская область, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ

"Страна.ua": сотрудники украинских военкоматов мобилизовали двух священников УПЦ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в конце февраля принудительно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"Военкомы за последнее время мобилизовали двух священников УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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По данным издания, 20 февраля в Киеве сотрудники военкомата забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря. Утверждается, что речь идет об Андрее Бацуле. На данный момент связи с ним нет, по некоторым данным, он находится в учебном центре ВСУ. Также сообщается, что 19 февраля был задержан и доставлен в учебный центр священнослужитель из Житомирской области.
В конце января украинские СМИ сообщали, что сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката.
В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука.
Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.
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