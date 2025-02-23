На Украине принудительно мобилизовали двух священников УПЦ
"Страна.ua": сотрудники украинских военкоматов мобилизовали двух священников УПЦ
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в конце февраля принудительно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Военкомы за последнее время мобилизовали двух священников УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным издания, 20 февраля в Киеве сотрудники военкомата забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря. Утверждается, что речь идет об Андрее Бацуле. На данный момент связи с ним нет, по некоторым данным, он находится в учебном центре ВСУ. Также сообщается, что 19 февраля был задержан и доставлен в учебный центр священнослужитель из Житомирской области.
В конце января украинские СМИ сообщали, что сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката.
В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука.
Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.
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2 октября 2024, 08:35