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Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия - РИА Новости, 23.02.2025
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия
Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:39:00+03:00
2025-02-23T19:39:00+03:00
2025-02-23T19:39:00+03:00
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале, антенны, кондитерские изделия и детские письма, сообщила председатель реготделения Юлия Литневская. "Вместе с активистками женсоветов из самых разных районов области доставили подарки военнослужащим, находящимся на лечении в военно-медицинском батальоне 60-й ракетной дивизии... По доброй традиции женсоветы из Аткарского, Аркадакского, Калининского, Екатериновского, Дергачевского, Ртищевского районов Саратовской области передали бойцам персональные подарки, антенны, которые сами ребята заказывали, кондитерские изделия и детские письма", - написала Литневская в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250223/svo-2001123640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саратовская область, союз женщин россии, сво
Надежные люди, Саратовская область, Союз женщин России, СВО
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия
Саратовские активистки Союза женщин России доставили подарки военнослужащим