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Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия - РИА Новости, 23.02.2025
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Надежные люди
 
19:39 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/svo-2001158155.html
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия - РИА Новости, 23.02.2025
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия
Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:39:00+03:00
2025-02-23T19:39:00+03:00
надежные люди
саратовская область
союз женщин россии
сво
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале, антенны, кондитерские изделия и детские письма, сообщила председатель реготделения Юлия Литневская. "Вместе с активистками женсоветов из самых разных районов области доставили подарки военнослужащим, находящимся на лечении в военно-медицинском батальоне 60-й ракетной дивизии... По доброй традиции женсоветы из Аткарского, Аркадакского, Калининского, Екатериновского, Дергачевского, Ртищевского районов Саратовской области передали бойцам персональные подарки, антенны, которые сами ребята заказывали, кондитерские изделия и детские письма", - написала Литневская в Telegram-канале.
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саратовская область, союз женщин россии, сво
Надежные люди, Саратовская область, Союз женщин России, СВО
Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия

Саратовские активистки Союза женщин России доставили подарки военнослужащим

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале, антенны, кондитерские изделия и детские письма, сообщила председатель реготделения Юлия Литневская.
"Вместе с активистками женсоветов из самых разных районов области доставили подарки военнослужащим, находящимся на лечении в военно-медицинском батальоне 60-й ракетной дивизии... По доброй традиции женсоветы из Аткарского, Аркадакского, Калининского, Екатериновского, Дергачевского, Ртищевского районов Саратовской области передали бойцам персональные подарки, антенны, которые сами ребята заказывали, кондитерские изделия и детские письма", - написала Литневская в Telegram-канале.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Народный фронт передал бойцам СВО технику и вооружение к 23 февраля
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Надежные людиСаратовская областьСоюз женщин РоссииСВО
 
 
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