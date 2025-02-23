https://ria.ru/20250223/svo-2001158155.html

Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия

Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия - РИА Новости, 23.02.2025

Саратовские активистки подарили бойцам СВО антенны и кондитерские изделия

Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале,... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:39:00+03:00

2025-02-23T19:39:00+03:00

2025-02-23T19:39:00+03:00

надежные люди

саратовская область

союз женщин россии

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg

САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Активистки саратовского регионального отделения Союза женщин России подарили бойцам специальной военной операции, которые находятся на лечении в госпитале, антенны, кондитерские изделия и детские письма, сообщила председатель реготделения Юлия Литневская. "Вместе с активистками женсоветов из самых разных районов области доставили подарки военнослужащим, находящимся на лечении в военно-медицинском батальоне 60-й ракетной дивизии... По доброй традиции женсоветы из Аткарского, Аркадакского, Калининского, Екатериновского, Дергачевского, Ртищевского районов Саратовской области передали бойцам персональные подарки, антенны, которые сами ребята заказывали, кондитерские изделия и детские письма", - написала Литневская в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250223/svo-2001123640.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, союз женщин россии, сво