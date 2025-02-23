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Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России - РИА Новости, 23.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/svo-2001124058.html
Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России
Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России - РИА Новости, 23.02.2025
Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России
Президент России Владимир Путин после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены пообщался с участниками СВО, удостоенными... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:11:00+03:00
2025-02-23T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герой России. Глава государства в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Вместе с ним на церемонии возложения венка у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. После возложения Путин каждому из них пожал руку, а после этого некоторое время говорил с ними, стоя в кругу.
https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html
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Путин и Герои России у Могилы Неизвестного Солдата
Путин и Герои России у Могилы Неизвестного Солдата
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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России

Путин у Вечного огня пообщался с бойцами СВО, удостоенными звания Герои России

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герой России.
Глава государства в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Вместе с ним на церемонии возложения венка у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды.
После возложения Путин каждому из них пожал руку, а после этого некоторое время говорил с ними, стоя в кругу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин обратился к военным, защищающим Россию
12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
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