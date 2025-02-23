https://ria.ru/20250223/svo-2001124058.html

Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России

Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России - РИА Новости, 23.02.2025

Путин пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герои России

Президент России Владимир Путин после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены пообщался с участниками СВО, удостоенными... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:11:00+03:00

2025-02-23T14:11:00+03:00

2025-02-23T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены пообщался с участниками СВО, удостоенными звания Герой России. Глава государства в День защитника Отечества приехал в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов. Вместе с ним на церемонии возложения венка у Вечного огня были защитники и Герои России, которым ранее в этот день президент вручил в Кремле государственные награды. После возложения Путин каждому из них пожал руку, а после этого некоторое время говорил с ними, стоя в кругу.

https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html

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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества