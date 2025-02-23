Глава Ямала вручил награды участникам СВО
Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов вручил награды участникам СВО
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил семи жителям региона медали за мужество и отвагу, проявленные в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Ямала.
"Для меня честь вручать нашим землякам государственные боевые награды. Вы - наши герои. Весь Ямал вами гордится, но особенно - ваши близкие, родители, супруги, и я рад, что в этот день вы с ними рядом. Благодарю за тот пример мужества и любви к Родине, который вы подаете всем нам", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Указом президента РФ медалью "За отвагу" награжден житель Надыма рядовой Михаил Золотой, ушедший на фронт добровольцем в январе 2024 года. В ходе СВО он также был отмечен медалью "За боевые заслуги", благодарностью командования и нагрудным знаком "Связист". Его земляку - ефрейтору Алексею Куртееву - глава региона вручил медаль "За храбрость" II степени.
Медалью министерства обороны РФ "За воинскую доблесть" II степени награжден ямалец Родион Кучин, который в августе прошлого года обнаружил безэкипажные катера противника, продвигавшиеся в направлении Цемесской бухты. Благодаря оперативным действиям Кучина противник был уничтожен, что позволило не допустить повреждений кораблей Черноморского военно-морского флота.
За проявленное мужество и отвагу медалями "За храбрость" II степени награждены младшие сержанты Анатолий Бакарев, Сергей Дрига, Максим Хилько и рядовой Андрей Гусев. Все они ушли добровольцами в начале прошлого года
После награждения губернатор Ямала, военнослужащие и их семьи пообщались в неформальной обстановке. Бойцы рассказали о службе, поблагодарили за регулярное снабжение необходимой техникой и транспортом подразделений, в которых служат ямальцы.