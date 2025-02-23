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В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр"
В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр" - РИА Новости, 23.02.2025
В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр"
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:13:00+03:00
2025-02-23T05:13:00+03:00
2025-02-23T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", – рассказал сапер Алексей Авдеев, слова которого приводятся в сообщении. Минобороны уточняет, что за проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены орден "Мужества", медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр"
В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки войск Центр
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", – рассказал сапер Алексей Авдеев, слова которого приводятся в сообщении.
Минобороны уточняет, что за проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены орден "Мужества", медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.