https://ria.ru/20250223/svo-2001075688.html

В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр"

В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр" - РИА Новости, 23.02.2025

В зоне СВО наградили военных танкового полка группировки "Центр"

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:13:00+03:00

2025-02-23T05:13:00+03:00

2025-02-23T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", – рассказал сапер Алексей Авдеев, слова которого приводятся в сообщении. Минобороны уточняет, что за проявленную самоотверженность и героизм в ходе выполнения боевых задач военнослужащим были вручены орден "Мужества", медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность