https://ria.ru/20250223/suhum-2001128936.html

В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы" - РИА Новости, 23.02.2025

В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - открылась для РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:54:00+03:00

2025-02-23T14:54:00+03:00

2025-02-23T14:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

сухум

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - открылась для посещения в столице Абхазии в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. "Для нас важно и мы благодарны, что "Поезд Победы" прибыл в Абхазию в День защитника Отечества. Это символично как для республики, так и для "Абхазской железной дороги". Мы принимаем туристические поезда из России, а теперь и поезд-музей", - рассказал РИА Новости начальник пассажирской службы "Абхазской железной дороги" Руслан Харазия. В нулевом вагоне "Поезда Победы" расположилась мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Она была подготовлена специально к первому прибытию поезда в Сухум. "Экспонаты для экспозиции об абхазских героях ВОА нам предоставил Госмузей Абхазии. Посетители узнают истории ветеранов-абхазов. В их числе Алексей Ласурия, который живет в Сухуме и совсем недавно отметил 100-летний юбилей", - рассказала агентству начальник "Поезда Победы" Анастасия Бобылева. Интерактивный музей "Поезд Победы" жители и гости Сухума смогут посетить с 23 по 25 февраля. Работа музея приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы.

https://ria.ru/20241118/abkhaziya-1984437811.html

абхазия

сухум

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, сухум, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне