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В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы" - РИА Новости, 23.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:54 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/suhum-2001128936.html
В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы" - РИА Новости, 23.02.2025
В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - открылась для РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:54:00+03:00
2025-02-23T14:54:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - открылась для посещения в столице Абхазии в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. "Для нас важно и мы благодарны, что "Поезд Победы" прибыл в Абхазию в День защитника Отечества. Это символично как для республики, так и для "Абхазской железной дороги". Мы принимаем туристические поезда из России, а теперь и поезд-музей", - рассказал РИА Новости начальник пассажирской службы "Абхазской железной дороги" Руслан Харазия. В нулевом вагоне "Поезда Победы" расположилась мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Она была подготовлена специально к первому прибытию поезда в Сухум. "Экспонаты для экспозиции об абхазских героях ВОА нам предоставил Госмузей Абхазии. Посетители узнают истории ветеранов-абхазов. В их числе Алексей Ласурия, который живет в Сухуме и совсем недавно отметил 100-летний юбилей", - рассказала агентству начальник "Поезда Победы" Анастасия Бобылева. Интерактивный музей "Поезд Победы" жители и гости Сухума смогут посетить с 23 по 25 февраля. Работа музея приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы.
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абхазия, сухум, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Абхазия, Сухум, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Передвижной музей "Поезд победы" открылся на железнодорожной станции в Сухуме

© SputnikМультимедийный музей "Поезд Победы" на вокзале в Сухуме, Абхазия
Мультимедийный музей Поезд Победы на вокзале в Сухуме, Абхазия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Sputnik
Мультимедийный музей "Поезд Победы" на вокзале в Сухуме, Абхазия
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - открылась для посещения в столице Абхазии в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Для нас важно и мы благодарны, что "Поезд Победы" прибыл в Абхазию в День защитника Отечества. Это символично как для республики, так и для "Абхазской железной дороги". Мы принимаем туристические поезда из России, а теперь и поезд-музей", - рассказал РИА Новости начальник пассажирской службы "Абхазской железной дороги" Руслан Харазия.
В нулевом вагоне "Поезда Победы" расположилась мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Она была подготовлена специально к первому прибытию поезда в Сухум.
"Экспонаты для экспозиции об абхазских героях ВОА нам предоставил Госмузей Абхазии. Посетители узнают истории ветеранов-абхазов. В их числе Алексей Ласурия, который живет в Сухуме и совсем недавно отметил 100-летний юбилей", - рассказала агентству начальник "Поезда Победы" Анастасия Бобылева.
Интерактивный музей "Поезд Победы" жители и гости Сухума смогут посетить с 23 по 25 февраля. Работа музея приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАбхазияСухумРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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