В Абхазию прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
Передвижной музей "Поезд победы" открылся на железнодорожной станции в Сухуме
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Музей "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе и рассказывающая о Великой Отечественной войне, - открылась для посещения в столице Абхазии в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
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"Для нас важно и мы благодарны, что "Поезд Победы" прибыл в Абхазию в День защитника Отечества. Это символично как для республики, так и для "Абхазской железной дороги". Мы принимаем туристические поезда из России, а теперь и поезд-музей", - рассказал РИА Новости начальник пассажирской службы "Абхазской железной дороги" Руслан Харазия.
В нулевом вагоне "Поезда Победы" расположилась мультимедийная экспозиция о подвигах героев Великой Отечественной войны из Абхазии. Она была подготовлена специально к первому прибытию поезда в Сухум.
"Экспонаты для экспозиции об абхазских героях ВОА нам предоставил Госмузей Абхазии. Посетители узнают истории ветеранов-абхазов. В их числе Алексей Ласурия, который живет в Сухуме и совсем недавно отметил 100-летний юбилей", - рассказала агентству начальник "Поезда Победы" Анастасия Бобылева.
Интерактивный музей "Поезд Победы" жители и гости Сухума смогут посетить с 23 по 25 февраля. Работа музея приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы.
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