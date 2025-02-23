https://ria.ru/20250223/sud-2001144780.html

На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке

На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке - РИА Новости, 23.02.2025

На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке

Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал всех троих обвиняемых в похищении и издевательствах над девушками на местной... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:40:00+03:00

2025-02-23T17:40:00+03:00

2025-02-23T17:41:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

россия

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свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал всех троих обвиняемых в похищении и издевательствах над девушками на местной автомойке, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. По данным правоохранительных органов, поздним вечером 3 января группа молодых людей привезла девушек на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, усадив против их воли в легковушку. В помещении автомойки похищенных девушек избили, удары наносили по голове и телу. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя. Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, конфликт мог начаться из-за оскорблений в интернете, фигуранты дела являются местными жителями и гражданами России, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас им уже предъявлено обвинение в хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера, отмечали в управлении СК по региону. Заседания по мере пресечения обвиняемым проходили в закрытом режиме. В воскресенье суд уже отправил в СИЗО до 4 апреля самого старшего фигуранта - 21-летнего Давида Анашкина. "Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел второе ходатайство следователя об избрании меры пресечения 17-летнему обвиняемому по уголовному делу об издевательствах над двумя девушками. Мера пресечения избрана по 4 апреля включительно", - добавляется в сообщении облсуда. "Ходатайство следователя об аресте третьего обвиняемого, 16-летнего местного жителя, также удовлетворено судом. Мера пресечения избрана по 4 апреля", - добавили в инстанции.

https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000847886.html

https://ria.ru/20250216/perm-1999723548.html

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)