Рейтинг@Mail.ru
На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 23.02.2025 (обновлено: 17:41 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/sud-2001144780.html
На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке
На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке - РИА Новости, 23.02.2025
На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке
Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал всех троих обвиняемых в похищении и издевательствах над девушками на местной... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:40:00+03:00
2025-02-23T17:41:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал всех троих обвиняемых в похищении и издевательствах над девушками на местной автомойке, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. По данным правоохранительных органов, поздним вечером 3 января группа молодых людей привезла девушек на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, усадив против их воли в легковушку. В помещении автомойки похищенных девушек избили, удары наносили по голове и телу. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя. Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, конфликт мог начаться из-за оскорблений в интернете, фигуранты дела являются местными жителями и гражданами России, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас им уже предъявлено обвинение в хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера, отмечали в управлении СК по региону. Заседания по мере пресечения обвиняемым проходили в закрытом режиме. В воскресенье суд уже отправил в СИЗО до 4 апреля самого старшего фигуранта - 21-летнего Давида Анашкина. "Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел второе ходатайство следователя об избрании меры пресечения 17-летнему обвиняемому по уголовному делу об издевательствах над двумя девушками. Мера пресечения избрана по 4 апреля включительно", - добавляется в сообщении облсуда. "Ходатайство следователя об аресте третьего обвиняемого, 16-летнего местного жителя, также удовлетворено судом. Мера пресечения избрана по 4 апреля", - добавили в инстанции.
https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000847886.html
https://ria.ru/20250216/perm-1999723548.html
каменск-уральский
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке

Суд на Урале арестовал троих обвиняемых в истязании девушек на автомойке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал всех троих обвиняемых в похищении и издевательствах над девушками на местной автомойке, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
По данным правоохранительных органов, поздним вечером 3 января группа молодых людей привезла девушек на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, усадив против их воли в легковушку. В помещении автомойки похищенных девушек избили, удары наносили по голове и телу. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя. Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, конфликт мог начаться из-за оскорблений в интернете, фигуранты дела являются местными жителями и гражданами России, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас им уже предъявлено обвинение в хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера, отмечали в управлении СК по региону.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей
21 февраля, 16:26
Заседания по мере пресечения обвиняемым проходили в закрытом режиме. В воскресенье суд уже отправил в СИЗО до 4 апреля самого старшего фигуранта - 21-летнего Давида Анашкина. "Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел второе ходатайство следователя об избрании меры пресечения 17-летнему обвиняемому по уголовному делу об издевательствах над двумя девушками. Мера пресечения избрана по 4 апреля включительно", - добавляется в сообщении облсуда.
"Ходатайство следователя об аресте третьего обвиняемого, 16-летнего местного жителя, также удовлетворено судом. Мера пресечения избрана по 4 апреля", - добавили в инстанции.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Бастрыкин попросил отчет по делу об избиении школьницами дворника в Перми
16 февраля, 22:21
 
ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала