На Урале арестовали обвиняемых в истязании девушек на автомойке
Суд на Урале арестовал троих обвиняемых в истязании девушек на автомойке
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области арестовал всех троих обвиняемых в похищении и издевательствах над девушками на местной автомойке, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
По данным правоохранительных органов, поздним вечером 3 января группа молодых людей привезла девушек на автомойку на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, усадив против их воли в легковушку. В помещении автомойки похищенных девушек избили, удары наносили по голове и телу. Одна из пострадавших - несовершеннолетняя. Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, конфликт мог начаться из-за оскорблений в интернете, фигуранты дела являются местными жителями и гражданами России, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас им уже предъявлено обвинение в хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера, отмечали в управлении СК по региону.
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Заседания по мере пресечения обвиняемым проходили в закрытом режиме. В воскресенье суд уже отправил в СИЗО до 4 апреля самого старшего фигуранта - 21-летнего Давида Анашкина. "Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел второе ходатайство следователя об избрании меры пресечения 17-летнему обвиняемому по уголовному делу об издевательствах над двумя девушками. Мера пресечения избрана по 4 апреля включительно", - добавляется в сообщении облсуда.
"Ходатайство следователя об аресте третьего обвиняемого, 16-летнего местного жителя, также удовлетворено судом. Мера пресечения избрана по 4 апреля", - добавили в инстанции.