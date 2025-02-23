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В США при стрельбе на военной базе погиб летчик - РИА Новости, 23.02.2025
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00:41 23.02.2025 (обновлено: 07:33 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/strelba-2001061435.html
В США при стрельбе на военной базе погиб летчик
В США при стрельбе на военной базе погиб летчик - РИА Новости, 23.02.2025
В США при стрельбе на военной базе погиб летчик
Один летчик ВВС США погиб и еще один пострадал в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико, говорится в заявлении на сайте авиабазы. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:41:00+03:00
2025-02-23T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Один летчик ВВС США погиб и еще один пострадал в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико, говорится в заявлении на сайте авиабазы. "Инцидент на авиабазе ВВС Киртленд у пропуска Трумэна привел к преследованию за пределами базы, в результате которого один летчик получил ранения, а еще один погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте базы. По данным авиабазы, пострадавший летчик получил пулевое ранение в кисть в результате инцидента. Сначала он был госпитализирован, но потом его выписали из больницы. Второго летчика обнаружили мертвым на месте происшествия. В заявлении авиабазы добавляется, что местные власти проводят расследование произошедшего совместно с ФБР. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала. Отмечается, что база временно закрыта, однако общественной опасности из-за инцидента нет.
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в мире, сша, нью-мексико, фбр
В мире, США, Нью-Мексико, ФБР
В США при стрельбе на военной базе погиб летчик

При стрельбе на американской базе ВВС погиб летчик и еще один пострадал

© Фото : Sgt. Jack Sanders / Airman 1st Class Cory BushИстребитель ВВС США
Истребитель ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : Sgt. Jack Sanders / Airman 1st Class Cory Bush
Истребитель ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Один летчик ВВС США погиб и еще один пострадал в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико, говорится в заявлении на сайте авиабазы.
"Инцидент на авиабазе ВВС Киртленд у пропуска Трумэна привел к преследованию за пределами базы, в результате которого один летчик получил ранения, а еще один погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте базы.
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По данным авиабазы, пострадавший летчик получил пулевое ранение в кисть в результате инцидента. Сначала он был госпитализирован, но потом его выписали из больницы. Второго летчика обнаружили мертвым на месте происшествия.
В заявлении авиабазы добавляется, что местные власти проводят расследование произошедшего совместно с ФБР. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала.
Отмечается, что база временно закрыта, однако общественной опасности из-за инцидента нет.
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