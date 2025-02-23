https://ria.ru/20250223/strelba-2001061435.html

В США при стрельбе на военной базе погиб летчик

В США при стрельбе на военной базе погиб летчик - РИА Новости, 23.02.2025

В США при стрельбе на военной базе погиб летчик

Один летчик ВВС США погиб и еще один пострадал в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико, говорится в заявлении на сайте авиабазы. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:41:00+03:00

2025-02-23T00:41:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Один летчик ВВС США погиб и еще один пострадал в результате стрельбы на военной авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико, говорится в заявлении на сайте авиабазы. "Инцидент на авиабазе ВВС Киртленд у пропуска Трумэна привел к преследованию за пределами базы, в результате которого один летчик получил ранения, а еще один погиб", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте базы. По данным авиабазы, пострадавший летчик получил пулевое ранение в кисть в результате инцидента. Сначала он был госпитализирован, но потом его выписали из больницы. Второго летчика обнаружили мертвым на месте происшествия. В заявлении авиабазы добавляется, что местные власти проводят расследование произошедшего совместно с ФБР. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала. Отмечается, что база временно закрыта, однако общественной опасности из-за инцидента нет.

https://ria.ru/20250131/dzhordzhiya-1996735291.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, нью-мексико, фбр