https://ria.ru/20250223/ssv-2001171645.html

Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага

Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага - РИА Новости, 23.02.2025

Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) точно будет в оппозиции в случае попадания в парламент ФРГ, так как все остальные партии... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:02:00+03:00

2025-02-23T22:02:00+03:00

2025-02-23T22:03:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) точно будет в оппозиции в случае попадания в парламент ФРГ, так как все остальные партии выступают за вооружение страны, сказала РИА Новости депутат бундестага от ССВ Севим Дагделен. "В настоящее время, за исключением ССВ в бундестаге заседают исключительно партии, выступающие за наращивание вооружений. Вот почему не идет речи о вступлении в коалицию. Мы будем однозначно выступать против безумного наращивания вооружений другими партиями и политики эскалации, направленной на продолжение войны на Украине и предотвращение мирного развития отношений между Россией и Германией", - сказала Дагделен. По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, россия, севим дагделен