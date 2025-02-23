Рейтинг@Mail.ru
Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 23.02.2025 (обновлено: 22:03 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ssv-2001171645.html
Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага
Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага - РИА Новости, 23.02.2025
Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) точно будет в оппозиции в случае попадания в парламент ФРГ, так как все остальные партии... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:02:00+03:00
2025-02-23T22:03:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
севим дагделен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) точно будет в оппозиции в случае попадания в парламент ФРГ, так как все остальные партии выступают за вооружение страны, сказала РИА Новости депутат бундестага от ССВ Севим Дагделен. "В настоящее время, за исключением ССВ в бундестаге заседают исключительно партии, выступающие за наращивание вооружений. Вот почему не идет речи о вступлении в коалицию. Мы будем однозначно выступать против безумного наращивания вооружений другими партиями и политики эскалации, направленной на продолжение войны на Украине и предотвращение мирного развития отношений между Россией и Германией", - сказала Дагделен. По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.
https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, севим дагделен
В мире, Германия, Украина, Россия, Севим Дагделен
Союз Сары Вагенкнехт будет в оппозиции, считает депутат бундестага

Депутат Дагделен: ССВ будет в оппозиции, так как другие партии за вооружение ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) точно будет в оппозиции в случае попадания в парламент ФРГ, так как все остальные партии выступают за вооружение страны, сказала РИА Новости депутат бундестага от ССВ Севим Дагделен.
«
"В настоящее время, за исключением ССВ в бундестаге заседают исключительно партии, выступающие за наращивание вооружений. Вот почему не идет речи о вступлении в коалицию. Мы будем однозначно выступать против безумного наращивания вооружений другими партиями и политики эскалации, направленной на продолжение войны на Украине и предотвращение мирного развития отношений между Россией и Германией", - сказала Дагделен.
По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Вчера, 20:48
 
В миреГерманияУкраинаРоссияСевим Дагделен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала