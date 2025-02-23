Премьер Грузии надеется на перезагрузку отношений с США
Кобахидзе надеется, что США выделят время для перезагрузки отношений с Грузией
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что США выделят время для того, чтобы перезагрузить двусторонние отношения.
"Мы понимаем, что сегодня у администрации (президента США Дональда) Трампа много дел, есть внутренние дела, которые необходимо решить, есть вопрос прекращения войны, которой занимается администрация Трампа. Поэтому на данном этапе для Грузии может не хватить времени, но я думаю, что на определенном этапе обязательно наступит время, когда администрация Трампа проявит серьезный интерес к грузино-американским отношениям, и это должно стать предпосылкой для перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами", - заявил премьер журналистам.
По его словам, грузинские власти неоднократно выражали желание и готовность к перезагрузке отношений с США.
"К тому же мы хотим не только перезагрузить отношения, но и, более того, мы хотим возобновить стратегическое партнерство с конкретным путеводителем. Это наше открытое предложение властям США", - добавил премьер.
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