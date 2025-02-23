https://ria.ru/20250223/ssha-2001124707.html

Премьер Грузии надеется на перезагрузку отношений с США

Премьер Грузии надеется на перезагрузку отношений с США - РИА Новости, 23.02.2025

Премьер Грузии надеется на перезагрузку отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что США выделят время для того, чтобы перезагрузить двусторонние отношения. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:17:00+03:00

2025-02-23T14:17:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что США выделят время для того, чтобы перезагрузить двусторонние отношения. "Мы понимаем, что сегодня у администрации (президента США Дональда) Трампа много дел, есть внутренние дела, которые необходимо решить, есть вопрос прекращения войны, которой занимается администрация Трампа. Поэтому на данном этапе для Грузии может не хватить времени, но я думаю, что на определенном этапе обязательно наступит время, когда администрация Трампа проявит серьезный интерес к грузино-американским отношениям, и это должно стать предпосылкой для перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами", - заявил премьер журналистам. По его словам, грузинские власти неоднократно выражали желание и готовность к перезагрузке отношений с США. "К тому же мы хотим не только перезагрузить отношения, но и, более того, мы хотим возобновить стратегическое партнерство с конкретным путеводителем. Это наше открытое предложение властям США", - добавил премьер.

https://ria.ru/20250208/gruziya-1998185256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе