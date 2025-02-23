В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Зеленском
Депутат Белик: США фактически изгнали Украину из клуба неприкасаемых
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США фактически изгнали киевские власти из клуба неприкасаемым.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
"Американцы демонстрируют, что киевский режим изгнан из клуба неприкасаемых. Еще несколько месяцев назад даже такие мысли были недопустимы, а теперь это даже озвучивают в публичном поле. С союзниками и соратниками так себя не ведут", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, позиция Трампа – это сигнал не только Украине, но и ее европейским "друзьям".
"Мир меняется, думаю, команда Трампа нашла больше выгод и прибыли в нормальных отношениях с Россией. Что впрочем и не ново - наибольшие расцветы человеческой цивилизации происходили при отсутствии больших войн", - сказал депутат.
По его словам, президент США пришпоривает Украину как лошадь и предупреждает - если не помогут шпоры, в ход пойдет плеть.
"Видимо, в Вашингтоне осознали, что киевский режим ещё не может выйти из состояния "обласканного всеми" и не понимает изменения ситуации в мире. И дело вовсе не в каких-то редкоземельных материалах, а в самом принципе послушания. Кто платит, тот имеет право требовать, а Киев последние три года явно жил не по этим правилам", - сказал депутат.