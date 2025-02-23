https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001080375.html

В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира - РИА Новости, 23.02.2025

В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

Российские военные поразили склады ВСУ в пригороде Житомира, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T07:56:00+03:00

2025-02-23T07:56:00+03:00

2025-02-23T08:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в пригороде Житомира, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Утром 23 февраля в 7:20 (мск) в пригород Житомира Черняхов пришелся удар. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был со стороны складов (логистической компании. — Прим. ред.) "Новой почты" около железнодорожной станции Горбаши. Ранее сообщалось о том, что ВСУ использует эти склады, как и другие склады "Новой почты", для военных целей. Удар сопровождался сильной детонацией", — заявил он.Лебедев добавил, что перед взрывом была слышна и видна работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, житомир, вооруженные силы украины, сергей лебедев