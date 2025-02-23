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В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:56 23.02.2025 (обновлено: 08:50 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001080375.html
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира - РИА Новости, 23.02.2025
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира
Российские военные поразили склады ВСУ в пригороде Житомира, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:56:00+03:00
2025-02-23T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
житомир
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в пригороде Житомира, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Утром 23 февраля в 7:20 (мск) в пригород Житомира Черняхов пришелся удар. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был со стороны складов (логистической компании. — Прим. ред.) &quot;Новой почты&quot; около железнодорожной станции Горбаши. Ранее сообщалось о том, что ВСУ использует эти склады, как и другие склады &quot;Новой почты&quot;, для военных целей. Удар сопровождался сильной детонацией&quot;, — заявил он.Лебедев добавил, что перед взрывом была слышна и видна работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, житомир, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по складам ВСУ в пригороде Житомира

Лебедев: российские военные нанесли удар по складам ВСУ в пригороде Житомира

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в пригороде Житомира, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Утром 23 февраля в 7:20 (мск) в пригород Житомира Черняхов пришелся удар. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был со стороны складов (логистической компании. — Прим. ред.) "Новой почты" около железнодорожной станции Горбаши. Ранее сообщалось о том, что ВСУ использует эти склады, как и другие склады "Новой почты", для военных целей. Удар сопровождался сильной детонацией", — заявил он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Лебедев добавил, что перед взрывом была слышна и видна работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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