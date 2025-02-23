https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001075984.html

Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.02.2025

Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:23:00+03:00

2025-02-23T05:23:00+03:00

2025-02-23T06:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Отмечается что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, подчеркнули в ведомстве.По данным Минобороны от субботы, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты и 237 бронетранспортеров.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность