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Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.02.2025
Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:23:00+03:00
2025-02-23T05:23:00+03:00
2025-02-23T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские вертолетчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Отмечается что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, подчеркнули в ведомстве.По данным Минобороны от субботы, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 62 650 военнослужащих, 376 танков, 286 боевых машин пехоты и 237 бронетранспортеров.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ка-52М нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области