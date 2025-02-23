https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html

СМИ раскрыли главный страх Запада из-за Украины

СМИ раскрыли главный страх Запада из-за Украины - РИА Новости, 23.02.2025

СМИ раскрыли главный страх Запада из-за Украины

Западные политики и представители военного сектора боятся раскрытия правды об Украине после окончания конфликта, пишет Spectator. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:46:00+03:00

2025-02-23T15:46:00+03:00

2025-02-23T15:46:00+03:00

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служба безопасности украины

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Западные политики и представители военного сектора боятся раскрытия правды об Украине после окончания конфликта, пишет Spectator."Западные политики и типы из военно-промышленного сектора, которые заработали много денег на военных поставках, всегда знали в глубине души, что, поддерживая Украину против Путина, они скрывают неловкую правду. Что действительно пугает их сейчас, так это не безрассудство Трампа. Дело в том, что более мрачные реалии отношений Украины с Россией, а также участия Запада в конфликте, начиная с 2014 года и даже раньше, могут вскоре выйти на свет", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что на Западе активно замалчивали неприятную правду о коррупционных связях Владимира Зеленского и его действиях против УПЦ.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001099941.html

https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, spectator, служба безопасности украины, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде