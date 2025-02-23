В Сочи открыли аллею героев СВО
В Сочи открыли аллею героев спецоперации с бюстом погибшего журналиста Максудова
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СОЧИ, 23 фев – РИА Новости. Аллею героев спецоперации с бюстом погибшего военного корреспондента Бориса Максудова открыли на территории мемориального комплекса в Сочи в День защитника Отечества, здесь же прошла церемония возложения венков к Вечному огню, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии аллеи в Завокзальном районе собрались сотни сочинцев, которые возложили цветы и почтили память погибших героев - Алмаза Сафина, участвовавшего в специальной военной операции на территории ЛНР в составе полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ, он погиб в поле боя. Второй бюст установлен Борису Максудову, погибшему во время освещения событий в Запорожской области.
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В церемонии принимали участие мэр Сочи Андрей Прошунин, замглавы Вадим Снегирев, представители военных организаций, студенты, горожане, участники СВО, находящиеся в настоящее время на реабилитации в Сочи.
"В Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы открываем на главном воинском мемориале Сочи аллею героев специальной военной операции. Она заложена по инициативе городского совета ветеранов и многих благодарных сочинцев. Сегодня с нами на церемонии присутствуют семьи и близкие павших героев", - сказал журналистам Прошунин.
Отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли усилена в городе программа поддержки мобилизованных сочинцев, Прошунин ответил, что жители города уделяют особенное внимание не только поддержке семьям участников СВО, но и памятным событиям, связанным со спецоперацией на Украине. "Город Сочи в этом плане оказывает огромное значение подобными мероприятиями, у нас работает координационный совет, который помогает участникам специальной военной операции. Кроме того, порядка семи на сегодняшний день санаториев, профилакториев, лечебных заведений города Сочи оказывают реабилитацию участникам специальной военной операции, будет как в то время – во время Великой Отечественной войны город-госпиталь, и в этот раз всех поддерживать, лечить, ставить в строй", - подчеркнул глава города.
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По словам супруги Максудова Ольги Армяковой, мысли о том, что он мог бы жить все еще не покидают, однако журналист оставит после себя память и наследие. "Нет ни дня, чтобы мы не думали о том, если бы Боря мог не поехать в эту командировку, но он не мог не поехать, потому что считал, что происходящее там – в зоне проведения специальной военной операции важнее. Об этом нужно говорить, нужно находить слова, нужно подбирать правильные интонации, а главное – показать ребят, бойцов, рассказывать их истории, тех, кого встречаешь на передовой, что Боря и делал - честно, достойно, это его наследие", - сказала Армякова.
В ноябре прошлого года Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения, был эвакуирован, но скончался. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества. Пресс-служба СК РФ заявила, что ведомство приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели Максудова понесли наказание.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.
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