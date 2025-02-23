https://ria.ru/20250223/sobjanin-2001090630.html
Собянин поздравил военных с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил военных с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025
Собянин поздравил военных с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил ветеранов, военнослужащих, участников СВО с Днем защитника Отечества, отметив, что подвиг фронтовиков... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:45:00+03:00
2025-02-23T09:45:00+03:00
2025-02-23T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил ветеранов, военнослужащих, участников СВО с Днем защитника Отечества, отметив, что подвиг фронтовиков Великой Отечественной войны вдохновляет сегодня участников специальной военной операции. "Дорогие ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества... Великая победа, 80-летие которой мы отмечаем в этом году, - неиссякаемый источник духовной силы. Беспримерный подвиг наших фронтовиков вдохновляет сегодня участников специальной военной операции", - говорится в поздравлении мэра. Мэр отмечает, что праздник подчеркивает глубокое уважение к ратному труду и благодарность воинам всех поколений. Собянин пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и новых успехов в служении России защитникам отечества. "Мы гордимся вами, дорогие защитники отечества! Ваши мужество, стойкость, патриотизм навсегда вписаны в героическую историю родины", - добавил мэр.
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РИА Новости
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общество, москва, россия, сергей собянин, день защитника отечества
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, День защитника Отечества
Собянин поздравил военных с Днем защитника Отечества
Собянин пожелал защитникам отечества крепкого здоровья и бодрости духа