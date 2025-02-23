https://ria.ru/20250223/sobaki-2001072814.html

Кинолог рассказал, как пережить потерю собаки

Кинолог рассказал, как пережить потерю собаки - РИА Новости, 23.02.2025

Кинолог рассказал, как пережить потерю собаки

Большинство собаководов воспринимают своих питомцев как полноценных членов семьи, поэтому утрата животного, чей век гораздо короче человеческого, может серьезно РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T03:44:00+03:00

2025-02-23T03:44:00+03:00

2025-02-23T03:44:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Большинство собаководов воспринимают своих питомцев как полноценных членов семьи, поэтому утрата животного, чей век гораздо короче человеческого, может серьезно повлиять на владельца, в такой ситуации нужно не стесняться горевать и не спешить заводить нового питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Потеря собаки – серьезное испытание для любого владельца. Большинство воспринимает питомца как члена семьи, поэтому расставаться с ним сложно и болезненно. В этой ситуации важно дать себе время погоревать, не спешить заглушать боль другой собакой. Бережно храните воспоминания, делитесь эмоциями с близкими. Конечно, жизнь питомца намного короче человеческой, но она точно оставляет нам самые приятные и теплые воспоминания", - сказал Голубев. Он напомнил, что не все относятся к животным, как к членам семьи, поэтому хозяину не стоит ожидать, что каждый разделит его скорбь. При этом кинолог посоветовал не пытаться скрывать свою боль, держать ее в себе и пытаться не показывать ее перед теми, кто не разделяет эти эмоции. "Скорбь – это естественная реакция на потерю дорого вам существа. Дайте себе время, не торопитесь пройти через это событие. Не вините себя, если вам кажется, что вы уделяли любимцу мало времени или не успели сделать что-то для вашей собаки. Как любящий хозяин, вы делали все возможное для своего любимца в рамках своих эмоциональных и физических ресурсов", - добавил он. Поддержку, по словам Голубева, можно найти у близких - членов семьи, друзей, коллег или тех, кто уже проходил через такой жизненный этап. Кроме того, он призвал не забывать о других питомцах, если такие есть, а также не отказываться от прогулок и посиделок с друзьями, чтобы немного отвлечься. Если хозяин не воспринимает болезненно любые вещи, связанные с умершим питомцем, можно оставить часть из них как напоминание, например, не выбрасывать его любимую игрушку, из частей поводка или шлейки сделать браслет или брелок для ключей, а также создать фотоальбом с лучшими прожитыми моментами, добавил Голубев. "Не старайтесь уменьшить боль с помощью новой собаки. Щенок будет требовать много внимания и вовлеченности хозяина. Если у вас не будет времени и сил заниматься с малышом, вы можете упустить важные этапы (его - ред.) социализации, что в дальнейшем отразится на поведении животного", - предупредил президент РКФ. Он отметил, что нет абсолютно одинаковых собак, поэтому даже если взять питомца той же породы, он все равно будет другим животным со своим характером, манерами и темпераментом, поэтому сразу к нему может быть сложно привыкнуть, если сравнивать его с собакой, которая жила до недавнего времени.

https://ria.ru/20241222/kinolog-1990666526.html

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)