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СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов - РИА Новости, 23.02.2025
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01:55 23.02.2025 (обновлено: 08:24 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/smi-2001065741.html
СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов
СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов - РИА Новости, 23.02.2025
СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов
Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:55:00+03:00
2025-02-23T08:24:00+03:00
сша
киев
украина
скотт бессент
дональд трамп
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных ископаемых, сообщил Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров."Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего 90 миллиардов", — заявил источник.Кроме того, в статье указано, что предметом дискуссии остается неуверенность Киева в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны Вашингтона.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
https://ria.ru/20250222/amerika-2001051687.html
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сша, киев, украина, скотт бессент, дональд трамп, в мире
США, Киев, Украина, Скотт Бессент, Дональд Трамп, В мире, Специальная военная операция на Украине
СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов

Bloomberg: Украина не хочет возвращать США $500 млрд компенсации

Киев
 Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных ископаемых, сообщил Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.
"Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего 90 миллиардов", — заявил источник.
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Кроме того, в статье указано, что предметом дискуссии остается неуверенность Киева в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
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