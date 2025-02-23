https://ria.ru/20250223/smi-2001065741.html

СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов

СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов - РИА Новости, 23.02.2025

СМИ: Украина отказалась возвращать США сотни миллиардов долларов

Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:55:00+03:00

2025-02-23T01:55:00+03:00

2025-02-23T08:24:00+03:00

сша

киев

украина

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дональд трамп

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передачи доходов от добычи украинских полезных ископаемых, сообщил Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров."Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего 90 миллиардов", — заявил источник.Кроме того, в статье указано, что предметом дискуссии остается неуверенность Киева в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны Вашингтона.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.

https://ria.ru/20250222/amerika-2001051687.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2001031915.html

сша

киев

украина

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сша, киев, украина, скотт бессент, дональд трамп, в мире