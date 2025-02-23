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Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии - РИА Новости, 23.02.2025
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01:27 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/siriya-2001064207.html
Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии
Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии - РИА Новости, 23.02.2025
Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии
Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T01:27:00+03:00
2025-02-23T01:27:00+03:00
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КАИР, 23 фев - РИА Новости. Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил представитель сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов Ахмед ас-Сулейман сирийскому госагентству SANA. "Министерство нефти и минеральных ресурсов подтверждает, что возобновление экспорта нефти и природного газа с северо-востока Сирии состоялось в соответствии с контрактом, который был заключен ранее. Он был юридически изучен, в него были внесены необходимые поправки", - сообщил ас-Сулейман. Он отметил, что пока экспорт возобновлен на период, который составит три месяца. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство")*. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250109/siriya-1992866244.html
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в мире, сирия, алеппо, эль-хасаке, башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы, исламское государство*
В мире, Сирия, Алеппо, Эль-Хасаке, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Сирийские демократические силы, Исламское государство*
Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии

Сирийские курды возобновили экспорт нефти в районы, подконтрольные новым властям

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкПлакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 23 фев - РИА Новости. Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил представитель сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов Ахмед ас-Сулейман сирийскому госагентству SANA.
"Министерство нефти и минеральных ресурсов подтверждает, что возобновление экспорта нефти и природного газа с северо-востока Сирии состоялось в соответствии с контрактом, который был заключен ранее. Он был юридически изучен, в него были внесены необходимые поправки", - сообщил ас-Сулейман.
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Он отметил, что пока экспорт возобновлен на период, который составит три месяца.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство")*.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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