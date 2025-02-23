https://ria.ru/20250223/siriya-2001064207.html

Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии

Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии - РИА Новости, 23.02.2025

Курды возобновили экспорт нефти и газа на северо-восток Сирии

Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T01:27:00+03:00

2025-02-23T01:27:00+03:00

2025-02-23T01:27:00+03:00

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КАИР, 23 фев - РИА Новости. Автономная администрация курдов на северо-востоке Сирии возобновила экспорт нефти и природного газа в районы, подконтрольные новым властям страны, сообщил представитель сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов Ахмед ас-Сулейман сирийскому госагентству SANA. "Министерство нефти и минеральных ресурсов подтверждает, что возобновление экспорта нефти и природного газа с северо-востока Сирии состоялось в соответствии с контрактом, который был заключен ранее. Он был юридически изучен, в него были внесены необходимые поправки", - сообщил ас-Сулейман. Он отметил, что пока экспорт возобновлен на период, который составит три месяца. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство")*. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250109/siriya-1992866244.html

https://ria.ru/20250114/siriya-1993642502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, алеппо, эль-хасаке, башар асад, ахмед аш-шараа, сирийские демократические силы, исламское государство*