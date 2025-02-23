https://ria.ru/20250223/shvejtsarija-2001142160.html

Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине

Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине

Швейцария могла бы выделить 200 военнослужащих "поддержания мира" в случае урегулирования на Украине, заявил командующий швейцарскими вооруженными силами... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T17:10:00+03:00

2025-02-23T17:10:00+03:00

2025-02-23T17:10:00+03:00

в мире

украина

россия

швейцария

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Швейцария могла бы выделить 200 военнослужащих "поддержания мира" в случае урегулирования на Украине, заявил командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли. "Если бы нам приказали принять участие в миссии, мы бы разработали концепцию подготовки, чтобы обучить наших членов ополчения и подготовить их к участию. Затем бы мы начали набирать и обучать военных. Вероятно, мы могли бы предоставить около 200 военнослужащих через 9-12 месяцев", - заявил Зюссли в интервью газете Blick. Он подчеркнул, что вопрос отправки военных носит гипотетический характер, поскольку пока неясно, как ситуация в украинском конфликте будет развиваться в дальнейшем. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250112/shvejtsarija-1993312268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, швейцария, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)