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Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине
Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине
Швейцария могла бы выделить 200 военнослужащих "поддержания мира" в случае урегулирования на Украине, заявил командующий швейцарскими вооруженными силами... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T17:10:00+03:00
2025-02-23T17:10:00+03:00
2025-02-23T17:10:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Швейцария могла бы выделить 200 военнослужащих "поддержания мира" в случае урегулирования на Украине, заявил командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли. "Если бы нам приказали принять участие в миссии, мы бы разработали концепцию подготовки, чтобы обучить наших членов ополчения и подготовить их к участию. Затем бы мы начали набирать и обучать военных. Вероятно, мы могли бы предоставить около 200 военнослужащих через 9-12 месяцев", - заявил Зюссли в интервью газете Blick. Он подчеркнул, что вопрос отправки военных носит гипотетический характер, поскольку пока неясно, как ситуация в украинском конфликте будет развиваться в дальнейшем. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, швейцария, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Швейцария готова выделить 200 военных для "поддержания мира" на Украине
Швейцария согласна направить 200 военных для миротворческой миссии на Украине