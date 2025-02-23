Шольц заявил, что не сожалеет о выдвижении на пост канцлера
Bild: Шольц после поражения СДПГ не сожалеет о своем выдвижении на пост канцлера
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олаф Шольц после поражения Социал-демократическая партии Германии на выборах в бундестаг заявил, что не сожалеет о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера, сообщает газета Bild.
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"Олафу Шольцу, который пока еще остается канцлером, задали вопрос, было ли все-таки ошибкой снова баллотироваться в качестве кандидата на пост канцлера. Его ответ таков - это не было ошибкой, во время предвыборной борьбы он "чувствовал много поддержки". В то же время Шольц признает, что сегодняшний вечер был очевидным поражением", - пишет издание со ссылкой на слова Шольца.
Согласно опросам, министр обороны ФРГ Бориус Писториус, который также, как и Шольц, принадлежит к социал-демократам, является самым популярным политиком в Германии, в декабре прошлого года его рейтинг составлял 46%. Он также опережал главу ХДС/ХСС Фридриха Мерца. При этом Писториус отказался от выдвижения на выборах и поддержал кандидатуру Шольца.
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии"с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).